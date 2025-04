Familias del CEIP San Clemente recogen firmas contra la temida supresión de la unidad de Infantil

La comunidad educativa del CEIP San Clemente, en Caldas, acaba de iniciar una recogida de firmas contra la decisión de la Consellería de Educación de mantener la supresión irregular de una de las tres unidades de Educación Infantil e incumplir así con su propio criterio de recuperarla si la matrícula lo permitía.



La afirmación de los afectados de que es “irregular” se basa, señalan, en las “propias ratios pactadas entre a Xunta e os sindicatos para o curso 2024-2025”. Recuerdan que el número de alumnos matriculados en Infantil fue de 25, pero “contempladas as necesidades especiais de varios deles, o número medraba ata os 29”. De ahí que entiendan necesarias “as tres unidades existentes”. Las familias recuerdan que en su día la Consellería admitió su “erro á hora de contabilizar o alumnado” dejando por escrito su compromiso. Un acuerdo que ahora las familias citan textualmente en un comunicado: “En canto a preocupación das familias recollida na queixa sobre se esta situación se manterá no tempo e a posible recuperación da unidade de Infantil para o vindeiro curso, tal e como se indica ao longo de todo o informe e dada a continua adaptación da composición das unidades dos centros ás necesidades obxectivas do alumnado a escolarizar, non é posible dar resposta a esta inquedanza xa que dependerá do número de matrículas en admisión para ese vindeiro curso e, polo tanto, da posible recuperación ou non da unidade en base aos datos obxectivos de matriculación”.



Ahora las familias consideran “inaceptable” que –una vez abierto el período de matriculación y tras recibir 11 solicitudes– la Consellería “respondese negándose a abrila”. Esto, apuntan los afectados, obligó a la dirección del centro a baremar las peticiones y dejar fuera –forzados por la falta de alternativa– a niños y niñas que querrían estudiar en el colegio caldense.



Los afectados manifiestan que “consideramos que a Educación Infantil é unha etapa crucial no desenvolvemento dos nosos fillos e fillas”. De hecho indican que “apostamos polo modelo que ofrece un centro rural e de proximidade como San Clemente” y declaran que “estamos convencidos de que a recuperación desta unidade non só beneficiará as familias que buscan unha educación de calidade, senón que tamén contribuirá ao desenvolvemento da nosa comunidade ao garantir a continuidade no colexio, que doutro xeito vemos en perigo”.



Reacción del gobierno local

Por su parte el gobierno local también se posicionó al respecto en un comunicado. Tanto el alcalde, Jacobo Pérez, como el teniente de alcalde, Manuel Fariña, critican la decisión de la Consellería y señalan directamente a la “política de recortes do Partido Popular no eido educativo”. Socialista y nacionalista coinciden en que “os números dan” y constataron en el propio colegio esa necesidad y demanda.



Así pues el Concello mostró su apoyo absoluto a la recogida de firmas impulsada por las familias a través de la ANPA. Los dos mandatarios recordaron que el elevado número de peticiones de matriculación conllevará que “haxa solicitantes que queden fóra, algo que non sucedería de non ser suprimida esa unidade”. Fariña lamentó que la Xunta “esté a provocar unha limitación das matriculacións, en vez de abrir a unidade cando hai demanda suficiente, obrigando a baremar”.

Así pues el gobierno local se muestra preocupado con esta actuación y consideran que “isto non é xeito de proceder