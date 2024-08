Fariña acusa al PP de hacer un uso “partidista” de Patrimonio y alegará contra la sanción por la oficina de turismo

El teniente de alcalde y edil de Turismo, Manuel Fariña, salió al paso del anuncio de la apertura del expediente sancionador de la Dirección Xeral de Patrimonio contra el Concello de Caldas por la instalación de un módulo prefabricado en la calle Real para la prestación de la oficina de turismo de la villa termal. El nacionalista denuncia una “persecución e algarada” del Partido Popular con el objetivo de “atacar o turismo da nosa vila” y de hacer un “uso partidista das institucións públicas”.



El concejal avanza que el Concello “vai esgotar todas as vías” y se defenderá “con todas as da lei” contra la sanción interpuesta por Patrimonio, que también exigió al ejecutivo la retirada del módulo de su actual ubicación entre las calles Real, y de A Igrexa, en pleno Camiño Portugués. Asimismo, denuncia un “procedemento irregular por parte da Xunta de Galiza e do Partido Popular”, ya que Patrimonio habría abierto el expediente sin agotarse el plazo inicial remitido al Concello de alegaciones “para ver a pertinencia ou non de iniciar un proceso sancionador”, criticó Fariña, que considera la situación como un “atropelo por parte da Xunta”, a la que acusa de “non respectar nin os seus propios prazos”.



El edil también consideró “certamente curioso que a Xunta actúe tan rápido en temas de patrimonio no caso da oficina de información turística de Caldas e tarde non menos de catro meses en resolver unha solicitude dos veciños para pintar unha fachada”. Una circunstancia que vincula a la existencia de una “doble vara de medir” por parte del gobierno gallego: “Ao PP moléstalle moito que o Concello preste un servizo de calidade para informar aos turistas e visitantes e ten pouco interese en resolver os problemas dos veciños”, sentenció el nacionalista.



Denuncia del Partido Popular

La Concejalía de Turismo dirigida por Fariña anunció a principios de mes la apertura “provisional” de la oficina de turismo en la calle Real, en un módulo prefabricado, al considerar el lugar como el idóneo para llegar a un mayor número de visitantes, al ubicarse en la entrada de la villa por el Camiño de Santiago, por donde pasan miles de peregrinos, especialmente en la temporada estival. Una instalación que encendió las críticas en el seno del bipartito y, especialmente, la oposición, que advirtió “graves irregularidades patrimoniais e estéticas” y que denunció la decisión a Patrimonio, al no contar con una autorización previa de la Consellería; algo necesario al ubicarse el módulo en frente al edificio de viviendas de la Rúa da Igrexa, con nivel de protección estructural, por lo que está dentro de su entorno de protección. También forma parte del Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia.



Por ello, Dirección Xeral de Patrimonio abrió un expediente de sanción que fija en 1.000 euros el importe de la multa económica interpuesta al Concello, así como exige la retirada del módulo prefabricado de su ubicación actual “para posteriormente remitir a esta Dirección Xeral de Patrimonio unha reportaxe fotográfica que amose o debido cumprimento da obriga de restitución”.



Con todo, el Concello cuenta con un plazo de quince días para realizar alegaciones, que el titular del Área de Turismo, Manuel Fariña, ya ha avanzado que realizará, ya que asegura contar con “todas as da lei”.