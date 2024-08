Patrimonio impone una sanción al Concello de Caldas y exige la retirada de la nueva oficina de turismo

Dirección Xeral de Patrimonio ha abierto un proceso sancionador contra el Concello de Caldas de Reis por la instalación de un módulo prefabricado en la calle Real para la prestación de la oficina de turismo de la villa termal. Así, ante una denuncia de los populares, el organismo impone una sanción y exige la “inmediata retirada” de su ubicación actual, entre las calles Real, y de A Igrexa, en pleno Camiño Portugués, “para posteriormente remitir a esta Dirección Xeral de Patrimonio unha reportaxe fotográfica que amose o debido cumprimento da obriga de restitución”.



Así, Patrimonio indica que los hechos “poden ser constitutivos dunha infracción administrativa leve” según la Ley del patrimonio cultural de Galicia: “a realización de calquera intervención nun ben declarado de interese cultural ou catalogado, ou no seu contorno de protección, ou na súa zona de amortecemento, sen a autorización previa da consellería competente en materia de patrimonio cultural”. De esta forma, este acuerdo de incoación fija en 1.000 euros el importe de la sanción económica interpuesta al Concello. Tras esta resolución, el ejecutivo tiene un plazo de quince días para presentar alegaciones.



El portavoz del Partido Popular en Caldas, Fernando Pérez, celebró el acuerdo de incoación y volvió a exigir la retirada del “mamotreto da nova oficina de turismo”: “Non ten nin pes nin cabeza, e esperamos que o retiren xa, e se hai sanción que a paguen dos seus petos particulares, porque os caldenses non teñen porque pagar cos seus cartos semellante aberración e despropósito”.



“Debemos velar polo cumprimento da lei e por preservar os elementos históricos da vila, aos que o tenente alcalde Manuel Fariña, e por extensión a todo este des-goberno municipal parece non importarlle e segue facendo as cousas como lle peta e sen pedir nin sequera os permisos pertinentes e obrigatorios, el que sempre presume, hipocritamente, da defensa do patrimonio dos caldenses”, indicó Pérez.



Acusaciones de los populares

De hecho, el portavoz popular fue más allá y aseguró que “toda esta desfeita, o terse feito mal a conciencia, roza un caso de malversación de caudais públicos ou de prevaricación” y puso el acento en que “se non se cumpre a orde de inmediata retirada do caseto valoraremos a esixencia de calquera tipo de responsabilidade en todas as instancias”.



En esta misma línea, Pérez recordó que el módulo se ubica frente al “edificio de vivendas da rúa da Igrexa”, con nivel de protección estructural; por lo que está dentro de su contorno de protección. También forma parte del Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. Además indicó que la ley “establece a necesidade da autorización previa da consellería competente en materia de patrimonio cultural nas intervencións realizadas nos bens de interese cultural ou catalogados, así como nos seus contornos de protección”.

Así pues, para los populares este acuerdo de incoación confirma los argumentos de la denuncia de los populares y las críticas de los vecinos, que llegaron a empapelar el módulo prefabricado exigiendo su retirada de la calle Real.



Instalación “provisional”

La concejalía de Turismo dirigida por el nacionalista Manuel Fariña anunció a principios de mes la apertura de la oficina de turismo en la calle Real, en un módulo prefabricado que, desde un primer momento, levantó críticas entre la oposición e, incluso, dentro del bipartito.



En dicho momento, Fariña justificó que la instalación es “provisional” y que su localización “foi estratexicamente elixida por estar á entrada da vila no Camiño de Santiago, por onde pasan milleiros de peregrinos”. Además, señaló que el cambio de ubicación era “necesario”.