Fariña denuncia atrasos en las obras de ampliación del instituto de Caldas: “Van a pedales”

El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, advirtió ayer sobre la lentitud de la ampliación del IES Aquis Celenis que está ejecutando la Consellería de Educación: “Unha obra que de momento vai a pedales”. Así, el edil nacionalista señaló que las actuaciones continúan centrándose en cuestiones previas, “pero o gordo da reforma aínda non empezou”.



En este sentido, Fariña indicó que durante estas Navidades, periodo en el que no hay clases, “a obra estivo máis parada que outra cousa”. Situación contraria a la que considera idónea el teniente de alcalde, que recalcó que en estos “períodos non lectivos sería nos momentos nos que máis tería que avanzar a obra e desenvolver as actuacións máis molestas” para el alumnado y los docentes. Con todo, el nacionalista destacó que “non parece” que se esté siguiendo el plan de obra, por lo que pidió a la Xunta que “acelere as obras para que sexan unha molestia o menos tempo posible”.



Cabe recordar que alumnos y profesores deben convivir con las obras, al ser trasladados a unas aulas móviles acondicionadas en el actual aparcamiento del profesorado, así como otras dos nuevas aulas temporales en los vestíbulos que unen las alas del edificio. Así, según anunció la Xunta, las obras se iniciaron en el ala sur, donde se proyectaba la demolición de cubiertas y tabiques para incrementar las estructuras en altura y acometer la ampliación del gimnasio.



Este ansiado proyecto por la comunidad educativa prevé la construcción de un nuevo piso en el actual edificio, con una superficie total construida de 2.372 metros cuadrados. El proyecto fue adjudicado a la UTE Construcciones y Obras Taboada Ramos SLU por un importe de 5.372.153 euros, dividido en dos anualidades.