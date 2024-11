Fariña denuncia que la falta de autorización de Augas de Galicia al escenario se debió a “cuestións políticas”

El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, respondió ayer a las críticas vertidas por el Partido Popular y defendió que el escenario acuático sobre el Umia se instaló en las fiestas patronales de San Roque “con toda a seguridade”. Asimismo, sobre la falta de permisos para su montaje, el nacionalista señala que “foi totalmente imposible conseguir o visto bo de Augas de Galicia” y asegura que el Concello xestionou o permiso con máis garantías que nunca e quedou en situación de indefensión total porque na realidade nos rexeitaron todo por cuestións políticas”, aseguró.



En esta línea, el también edil de Cultura apunta que la administración local entregó “todo o que nos solicitaron, pero o que non pode ser que a única resposta fora que o escenario do río tiña que estar fóra do río”. Ante esta situación, el nacionalista entiende que el portavoz popular en Caldas, Fernando Pérez, “non pode dicir que quere o escenario no río e defender a forma de proceder que tivo con nós o seu partido na Xunta”.



Asimismo, subrayó que el Concello presentó la solicitud de autorización el 4 de abril y que el departamento autonómico denegó el permiso “alegando cuestións técnicas que en ningún momento nos pediran en todo o proceso”. El gobierno local presentó un recurso de alzada con argumentaciones basadas en la normativa que a día de hoy no fue contestado.



Medidas de seguridad

En cuanto a las medidas de seguridad adoptadas en la instalación del palco, Fariña explicó que fue realizada por empresas de “primer nivel” en una localización estratégica y estudiada por parte del personal técnico, extremando el cuidado con el lecho del río, y toda vez que el nivel del agua —en pleno mes de agosto—es siempre muy bajo.