Caldas montó el escenario acuático sobre el Umia en las fiestas sin el permiso de Augas de Galicia

El teniente de alcalde y concejal de Cultura, Manuel Fariña, salió al paso del anuncio de la apertura de un expediente contra el Concello de Caldas de Reis por el montaje del escenario acuático sobre el río Umia. El edil nacionalista destaca que la Administración local comenzó la autorización para la instalación del escenario el 4 de abril, cuatro meses antes de las fiestas. Asimismo, Fariña reconoció que, pese entregar “toda a documentación requirida polo departamento autonómico”, se denegó la autorización: “Viamos que as contestacións que nos daban, máis que técnicas, eran froito dunha decisión política”.



Ante esta resolución, se presentó un recurso de alzada para conseguir el permiso, en el que los técnicos municipales argumentaban una situación de “indefensión” y que incluso se vulneraban “as garantías constitucionais”, ya que “as motivacións que serven de base á resolución non foron postas de manifesto a esta Administración nin a través de requirimentos nin a través do trámite de audiencia concedido”, lamentó Fariña, que destapó que a día de hoy sigue sin contestación por parte de Augas de Galicia, por lo que el escenario acuático se montó en las fiestas patronales de San Roque sin la perceptiva autorización.



Argumentos del Concello

Desde el Concello sostienen que el escenario del río es una estructura sin suficiente entidad técnica para ser considerada una edificación o construcción. Añaden además que es equivalente a cualquier instalación temporal, sin vocación de permanencia, como los embarcaderos o las plataformas deportivas que se instalan para competiciones. No autorizar eso, subrayan los técnicos municipales, sería llevar “a unha prohibición absoluta calquera instalación dentro do dominio público hidráulico”.



En cualquiera caso, Fariña llamó al consenso para que Caldas pueda seguir disfrutando de su escenario acuático durante las fiestas, que considera un “símbolo” para todos los vecinos, cumpliendo "todos os aspectos da normativa". “Se dúas institucións queren o mellor para unha vila, falan, corrixen o que teñen que corrixir e chegan a acordos. Do contrario esas administracións quedan retratadas. Nós contestamos todas as solicitudes de información que nos fixo Augas de Galicia”, recalcó Fariña, que recriminó que la “Xunta fai oídos xordos ás necesidades do río e de Caldas de maneira reiterada, mais polo que vemos, abre expediente coa máxima celeridade para o que lle interesa: din que fixeron unha inspección “aleatoria” xusto o día no que estaba instalado o escenario”, cuestionó el nacionalista. Es un “xogo político do PP contra o goberno e a veciñanza caldense”, sentenció.



Regeneración del Umia

En esta misma línea, el nacionalista instó a la Xunta a regenerar “dunha vez” el río Umia y no solo a “lembrarse del para multar ao Concello de Caldas” por la instalación de un escenario acuático para las actuaciones de las fiestas de verano que “permitiu disfrutar á veciñanza e visitantes do mellor auditorio ao aire libre do mundo”, recalcó.



De igual modo, el nacionalista lamentó que el PP y la Xunta “só recorden o río” para hacer promesas en las campañas electorales y hacer oposición contra el gobierno bipartito de Caldas de Reis, en este caso, por una instalación que tenía como objetivo “facer do Umia o centro da actividade cultural e un eixo dinamización da vila”.



Asimismo, Fariña destacó que el BNG “leva anos” pidiendo al gobierno gallego “sen éxito algún” un plan de recuperación y regeneración integral del río con cuatro puntos fundamentales: la recuperación de la calidad de las aguas, la regeneración ecológica de lecho y de las riberas del río, la regeneración de zonas urbanas, así como un plan de dinamización y aprovechamiento social, económico, turístico y de ocio.



De hecho, en el año anterior, el Bloque incluyó una emnienda en el presupuesto de la Xunta para 2024 una inversión de un millón de euros para desarrollar un Plan Integral para la mejora ambiental y de calidad de las aguas del río, con una evaluación de los costes y beneficios de la demolición del embalse, así como otros 500.000 euros para la recuperación integral del río y otros 200.000 euros para la eliminación de la planta invasora “Egeria Densa”.