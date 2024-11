El PP de Caldas apoya el escenario del Umia pero exige al Concello que tenga permiso y adopte “medidas de seguridade”

El Partido Popular de Caldas se pronunció con respecto al anuncio de la apertura de un expediente de Augas de Galicia contra el Concello por el montaje del escenario acuático sobre el río Umia. Pese a ello, la formación apuesta por la instalación de este palco, pero con la condición de hacerse con las perceptivas autorizaciones y cumplir con los requisitos exigidos por los departamentos, ya que defiende que se “adopten as medidas de seguridade necesarias para evitar riadas e danos na vila”.



En este sentido, los populares admiten que la “inmensa maioría” de los vecinos de la villa termal están a favor del escenario por su “gran atractivo”, pero consideran que hay que instalarlo “con coidado e coa máxima seguridade” para no afectar al cauce del río para “evitar os asolagamentos aos que estivemos tan habituados en Caldas e que permiten salvar vidas e vivendas, porque parece que algúns non aprenderon nada dos efectos catastróficos da recente DINA de Valencia”, señala el portavoz popular, Fernando Pérez.



Con respecto a la falta de permisos para la instalación y el posterior expediente abierto por Augas de Galicia, el edil recuerda que “as multas sempre as acaban pagando os caldenses” y que “non se lle pode esixir aos veciños que dispoñan dos permisos pertinente para facer calquera cousa e o goberno municipal non dispoña dos permisos cando lles toca a eles”.



Papel de Augas de Galicia

En esta misma línea, el portavoz popular subraya que Augas de Galicia hace una labor “exclusivamente orientada a preservar o noso patrimonio natural e a evitar enchentes moi daniñas para a localidade”. Asimismo, defienden que el trabajo de este organismo autonómico que “permitiu reducir e minguar moito as inundacións nos últimos anos, evitando danos persoais e materiais, malia as fortes choivas rexistradas principalmente no período 2021-2023”. Ante ello, Pérez critica las “falaces acusacións” vertidas por el teniente de alcalde y edil de Cultura, Manuel Fariña, y le recordó que el departamento realizó hace unos meses una “limpeza a fondo augas arriba”, pese a que el tramo urbano del río “é competencia exclusivamente municipal, como demostraron eles mesmos facendo unha limpeza para as festas do pasado agosto”, señaló el portavoz popular.



“Política de confrontación”

Por otra parte, Pérez lamenta la “política de confrontación” de Fariña, así como que “se escape constantemente a temas tan sensibles como a seguridade e ao cumprimento da normativa e por iso é coñecido por pasar por riba dela como xa fixo coas directrices patrimoniais na instalación dunha caseta de obra como oficina de turismo en pleno Camiño de Santiago no casco histórico”. “Fariña é un home sen lei, fai o que lle peta coa condescendencia dos socialistas, e logo tenta facerse a vítima. Para el, o respecto ambiental e a seguridade non importan, pero gustaríanos saber que diría se todas estas irregularidades as fixera un goberno local do PP. Ten a lei do embude e demostra, cada día, que non é un digno representante do pobo de Caldas”, reprocha.



Además, recuerda que este mismo escenario ya se instalaba en la misma zona hace una década “e facíase con todos os permisos e autorizacións”, por lo que pide que siga en esa línea.