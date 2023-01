La Festa do Lacón hace a la mujer protagonista en un cartel firmado por Soledad Souto

El cartel de la nueva edición de la Festa do Lacón de Cuntis tiene a la mujer como protagonista. La artista de Arcos de Furcos, Soledad Souto, es la autora de la obra que fue presentada ayer por el alcalde de Cuntis, Manuel Campos. La artista local –conocida profesionalmente como Sou Too– apostó por un cartel innovador con una mujer joven y sola disfrutando de la fiesta como elemento principal. Una “clara alusión ao protagonismo feminino na sociedade actual, levando á promoción do evento gastronómico máis importante do municipio o empoderamento feminino e a igualdade”. En las gafas de la protagonista del cartel puede verse el reflejo de la burga de la Rúa Real. El alcalde destacó la capacidad creativa de la artista y recordó que el Concello delega cada año en un artista local el diseño del cartel promocional de un evento muy importante en la localidad.