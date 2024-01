Fomento acometerá obras de mejora y reposición en la N-640, a su paso por Caldas

El Concello de Caldas ha anunciado que el Gobierno llevará a cabo obras de mejora y reposición del firme en la N-640, en el tramo final de la rúa Juan Fuentes, en dirección a Vilagarcía, debido al deterioro que representa la capa de rodadura de un vial altamente transitado.

Desde el Ayuntamiento señalan que el grupo de gobierno encargó un informe del departamento de policía, con el que se valió para solicitar hasta en dos ocasiones la reposición del firme al Gobierno central. “Agardamos que as obras que agora se van levar a cabo sexan do calado que os caldenses merecen pois de non ser así volveremos a insistir na reposición do total do firme”, advirtió el alcalde caldense, Juan Manuel Rey.