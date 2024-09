García deposita más de 20.000 euros a Cuentas por los presuntos cobros irregulares tras jubilarse

El exalcalde de Catoira y portavoz del grupo municipal del PSOE, Alberto García, ha ingresado en la cuenta de consignaciones del Tribunal de Cuentas más de 20.280 euros en el marco del procedimiento abierto por presuntos cobros irregulares mientras era regidor vikingo cuando ya estaba jubilado. Así lo destapó ayer el Concello, que está personado en la causa como parte afectada.



Así, el anterior alcalde socialista realizó la liquidación —una especie de fianza de garantía- después de que el Tribunal de Cuentas, a instancias del Ministerio Fiscal, abriera un expediente y actuaciones previas por considerar que existían “indicios de responsabilidade contable”, según asegura el actual regidor, Xoán Castaño. Así, tras la entrega de esta liquidación se abre un plazo de cinco días, en el que el socialista debe manifestar si el ingreso es definitivo —con lo que el Tribunal archivaría la causa— o provisional, continuándose así la tramitación del juicio contable hasta las últimas consecuencias.



Desde el gobierno local, Castaño subraya que, en caso de que el exmandatario confirme la entrega de la liquidación de forma definitiva supondrá, “a efectos prácticos, admitir que cobrou de maneira irregular do Concello mentres era alcalde”.



El nacionalista recuerda que la denuncia contra Alberto García partió del BNG en marzo de 2020, cuando presentaron ante Fiscalía lo que cualificaban como “posibles delitos de malversación e prevaricación”. Ante esta denuncia, el Tribunal de Cuentas inició una investigación y en su informe indicó que “existían indicios” de que García, una vez jubilado —momento desde el que no pudo ejercer el cargo con dedicación exclusiva—, percibió por asistencia diaria y desarrollo de sus funciones “o equivalente ao 75% do importe de manutención para as dietas en España”, señala Castaño.



En esta línea, el alcalde vikingo señala que “quedou rexistrrado que entre setembro de 2018 e xuño de 2019 García percibiu 75 euros ao día por desempeño da Alcaldía, ao tempo que cobraba 72 euros por asistencia a cada Pleno, 50 euros por cada comisión informativa e 60 euros por asistencia a cada xunta de goberno”, recalca.



Asimismo, Castaño subraya que el Concello de Catoira “debe ser resarcido polos cobros irregulares de Alberto García e que se deben depurar todas as responsabilidades por parte do anterior mandatario socialista”, sostiene.