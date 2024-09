El gobierno de Caldas cree que el “recorte” en San Clemente es una “decisión política”

El gobierno local de Caldas muestra su apoyo a las familias de San Clemente y su “total rexeitamento” a la decisión “política” de eliminar la tercera unidad de Educación Infantil. Una medida que, señalan desde el Concello, “afecta á totalidade dos alumnos “ e incumple la propia normativa autonómica.



El alcalde, Juan Manuel Rey, reafirmó el apoyo “incondicional” a las familias. “Compartimos a súa indignación. A Xunta debe reconsiderar esta decisión, que prexudica directamente aos máis pequenos. Traballaremos de forma incansable para garantir que o dereito a unha educación pública de calidade se respecte”, dijo el regidor, molesto por el hecho de que no se informara de esta decisión ni a las familias ni al propio Concello. “Non quedaremos calados ante este atropelo”, advierte el socialista.

Maltrato en zonas rurales

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, es contundente a la hora de criticar la decisión, “sen xustificación técnica algunha, que atenta directamente contra as familias e a educación pública no noso municipio”, señala el naacionalista, que apunta que la medida no solo “vulnera a normativa”, sino que “compromete a calidade educativa que os nosos nenos merecen”. Fariña ve necesario “actuar con rapidez” y destaca que “este recorte éunha mostra máis de como o Partido Popular prefire desmantelar a educación pública, especialmente en zonas rurais”.