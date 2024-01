Un informe de la secretaria municipal aconseja el cierre de la Escola Infantil de Catoira

Un informe de la secretaria municipal de Catoira solicitado por el PP y PSOE desaconseja al Concello “a continuidade da prestación” del servicio de la Escola Infantil, “tanto en réxime de xestión directa como indirecta”. Un “terrible machadazo á proposta do alcalde”, señalan desde la oposición, que entienden que “por fin se nos da a razón”. En cualquier caso, el polémico capítulo se cerrará este viernes en un Pleno extraordinario, en el que el ejecutivo nacionalista, con mayoría absoluta, aprobará la municipalización del servicio.



En dicho informe la funcionaria indica que se toma esta decisión “pola falta de financiación deste Concello” que “pon de manifesto a incapacidade para facer fronte ao gasto que se está xerando”. Asimismo, el documento añade que el Ayuntamiento “xa incumpre o principio de sostibilidade financieira pola pésima xestión económica levada a cabo nos últimos dez anos”.



Valiéndose de este informe, el portavoz popular, Iván Caamaño, sostiene que Catoira “non pode manter servizos debido á situación de ruína”, por lo que defiende la estrategia del PP —en la que se estaban entregando estos servicios a la Xunta— era la adecuada a seguir para poder mantener la guardería municipal abierta. En esta línea, sobre la “pésima situación” económica, el edil recrimina “a subida de impostos brutal para poder manter” el salario “de case 4.000 euros ao mes” del regidor y hace hincapié en que el PP “xa tiña case entregado” el servicio a la Xunta, concluye.



Castaño reafirma su propuesta

Por su parte, el alcalde, Xoán Castaño, admite que el informe incide en que para las arcas municipales sería adecuado deshacerse de todos los servicios impropios que presta dada su delicada salud financiera, pero subraya que la propia responsable municipal destaca que la responsabilidad de esa mala situación económica y de la obligación de aplicar un plan de ajuste “débese á xestión dos últimos anos, co PP e PSOE á fronte”. “Eliminariamos a débeda dun plumazo, a cero, e rapidamente, se nos desfixeramos da escola infantil, da escola de música, do servizo de atención ao fogar... que non son servizos que o Concello deba prestar como obriga, sabémolo” —asegura Castaño—, “mais reafirmámonos no noso compromiso á hora de priorizar os servizos sociais”. “Está en xogo unha prestación que é indispensable para moitas familias de Catoira, algo que parece que ao Partido Popular non lle importa”, recrimina el regidor.



Así, el ejecutivo vuelve a convocar mañana un Pleno extraordinario en el que espera contar con todos los ediles del equipo de gobierno para, por fin, aprobar la municipalización de este servicio, considerado “indispensable” para los nacionalistas. Una propuesta que “conta cos pertinentes informes técnicos” y que “o feito de subrogar ao persoal non implica incumprimentos, posto que o prezo que se paga á empresa concesionaria cobre os seus gastos de persoal”, añade.



También se llevará al Pleno la adhesión formal del Concello de Catoira a Mar de Santiago, después de que en la anterior sesión la oposición no aprobase la urgencia del punto. Una adhesión que el regidor insiste como crucial para no perder las posibles subvenciones y convenios al amparo de este geodestino.