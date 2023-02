A lagoa Mina Mercedes de Valga convértese nunha zona libre para a práctica de pesca sen morte

A lagoa Mina Mercedes é dende o pasado xoves unha zona libre para a pesca sen morte durante todo o ano, tal e como recolle a resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente, publicada no Diario Oficial de Galicia. O acordo supón a supresión do anterior couto sen morte Lagoa Mina Mercedes V, que estaba vixente dende hai máis dunha década (febreiro de 2012), e a conversión nun tramo libre para as capturas sen morte durante todo o ano. A zona libre para a pesca abarca toda a extensión da lagoa, coa excepción dun tramo de 357 metros entre os extremos nordés e sur que, por razóns de seguridade, queda vedado. Os períodos e xornadas hábiles para a práctica da pesca serán os recollidos na orde anual de pesca continental, autorizándose unha soa cana por pescador e podendo empregarse coma cebos unicamente a mosca artificial, nas súas distintas modalidades, e a culleriña, en ambos casos cun só anzol e sen arponciño. Prohíbense os cebos naturais.