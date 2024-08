Manuel Fariña critica la eliminación de un aula y dos docentes en el CEIP San Clemente de Caldas

El teniente de alcalde de Caldas de Reis, Manuel Fariña, denuncia que la Xunta de Galicia haya eliminado una unidad de Edicación Infantil y dos docentes del CEIP San Clemente.

El nacionalista indica que, la reducción del alumnado que señala el Consellería de Educación, para eliminar estos servicios, "debería de ser unha oportunidade de baixar as ratios de escolares por aula e mellorar a calidade do ensino público na vila". Sin embargo, Fariña critica que, lo que hace el PP y la Xunta es aprovechar estas circunstancias para hacer recortes en educación.

Teniendo en cuenta estos recortes, el teniente de alcalde de Caldas señala que el alumnado de infantil de este centro escolar contará con "menos atención especializada". Una circunstancia que tilda de "especialmente grave" porque esta decisión no ha sido comunidada a las familias, sino que se enteraron a través del Boletón Oficial del Estado.

El nacionalista destaca que "a calidade educativa vaise ver necesariamente resentida" y, por ello, señala que no es momento de "caer na autocomplacencia e é preciso reivindicar o mantemento dos servizos, especialmente no rural como é o caso de San Clemente". Fariña denuncia que con este tipo de recortes y ajustes no se avanza en la mejora de la enseñanza ni tampoco en las mejoras para el profesorado.

El teniente de alcalde de Caldas afirma que es normal que la comunidad educativa del municipio esté preocupada porque "mentres a Xunta anuncia a bombo e platillo que traballan para reducir as ratios na Educación Infantil, en San Clemente están a aumentala eliminando aulas, mestres e recursos coa lóxica afectación á calidade do ensino dos seus fillos e fillas". El nacionalista denuncia que, desde la Xunta, ven al alumnado como si fueran "simples números" y, lo que hacen, es llenar las aulas hasta lo máximo permitido por ley lo que, señala, "non é o recomendable".

"É evidente que é máis efectivo e se presta unha mellor atención nunha aula con menos alumnos e alumnas, sobre todo se se dan casos con necesidades específicas", señala el edil.