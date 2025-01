Mari Carmen Castiñeiras (Amigos do Belén de Valga) | “Este ano houbo colas de ata dúas horas para ver o Belén”

Mari Carmen Castiñeiras é a presidenta da Asociación de Amigos do Belén de Valga, un nacemento único, con personaxes da actualidade, que cada ano atrae a máis xente. Diso e de como traballan nel cada ano, falamos hoxe.

Como foron as visitas este ano?

Espectaculares. Sempre había colas na fin de semana, pero este ano, pola semana incluso. Non abriamos os sábados pola mañá, pero este ano tivemos que empezar a abrir... Houbo moita máis xente que o ano pasado e colas de ata dúas horas.

E cal é a reacción da xente, despois de dúas horas de cola, cando finalmente ven o Belén?

Unha das cousas curiosas é que sobre todo en matrimonios, o home sempre protesta: “Quixo vir ela...” Este ano un deles dicía: “Eu non quería vir e inda por riba con cola... Estiven a piques de marchar”. Pero ó final marchou encantado porque non esperaba o que había.

Claro, porque o Belén de Valga é especial, incorpora figuras da actualidade... Como deciden que incluír cada ano?

Cada un, ó longo do ano, vai dicindo: “Isto podiámolo meter”. E no último momento tamén, sempre vén alguén e di: “Olvidástesvos disto”. E así imos recollendo.

Pero ten que ser un proceso difícil elaboralas, xa que se recoñecen perfectamente ós personaxes...

Si, sobre todo partindo de que non tiñamos nin idea. Isto saíu a partir dun curso de manualidades, pero de pintar escaiola, non de facer figuras. Pero chegou un momento que non había máis escaiolas e entón empezamos a facer bonecos. E os primeiros... eran horribles. Despois empezamos cun xogo de buscar un personaxe oculto e de aí xa...

"Haberá a quen non lle guste que puxeramos a DINA, pero fixémolo como homenaxe. O ano que incluímos ó Chicle, ó final houbo que quitalo"

Pero ese xogo mantense no Belén para que os visitantes atopen un personaxe oculto...

Si, pero agora cada ano hai máis personaxes. Os que van sendo a noticia no ano son todos novos. Sempre facemos polo menos uns 200 bonecos ó ano. Pero imos quitando os feos.

Cantas figuras haberá en total?

Non temos inventario. Pero moitas. Din 4.500, pero non sei.

E canto tempo leva montalo e desmontalo?

Antes montabámolo na semana, incluso tres días antes, pero eramos moito máis novos. Agora, primeiro chegamos e desmontamos todo entre todos. E despois cada un vai para o seu departamento. Logo quedan tres, que son os que van montando. Á vez que imos facendo as figuras, a roupa... imos montando. Primeiro é a parte de arriba e a de atrás, que é a que nos dá máis traballo porque non se pode andar de pé. A primeiros de outubro, desmontamos en dous días, e xa empezamos a montar.

A xente que foi este ano, que figuras e eventos novos puido ver?

Moitas cousas. O ligoteo de Mercadona, co carriño e a piña... A voda do alcalde de Madrid... Un resumo das Olimpiadas... A voda millonaria de Anant Ambani, que lle puxemos ó lado a realidade da vida na India...

Como viviron incluír algo tan doloroso como a DINA?

Non é fácil. Ademais somos unha asociación bastante solidaria. Levamos uns cantos anos facendo tómbola, sempre fixemos festivais solidarios... E xa cando foi do volcán da Palma fixemos unha recreación. E nisto tamén se fixo un trozo bastante grande, que che recorda a traxedia que se viviu. Que ó mellor hai moita xente que non lle guste que estea, pero facémolo como homenaxe.



Recibiron algunha crítica?

Cando foi do Chicle (asasino de Diana Quer). Nós o único que queriamos era expresar que se se fai, hai que pagalo. Que a xente non pode andar impune pola vida. E houbo xente que veu para velo dende moi lonxe. Incluso un sarxento. Pero aí empezaron cun rollo... e ó final tivémolo que quitar.

Integrantes da organización, no propio local onde se pode visitar esta creación | cedida

E ten algunha figuriña favorita?

Non, porque como todas as fago eu... Por certo, roubáronnos unha. A de Michenlo, un influencer de Valga. Debeu de vir algún fan e levárono, con cartel e todo.

A entrada é gratuita, pero nunca pensaron en cobrar?

Non. Eu sempre fun moi reacia a cobrar. Hoxe en día non podes entrar en ningún sitio sen pagar e ademais nestas épocas de Nadal... A min non me gusta.

Algunha recomendación para a xente que vaia a velo para o ano?

Que vaian pola semana, porque a fin de semana... Nós non metemos presión para velo nin nada, poden estar alí o tempo que queiran. Pero a sensación esa de que tes xente detrás sempre che fai apurar.

Ademais do Belén de Valga, tamén fixeron outros dous para o Hospital Clínico, non si?

Si. Chamáronnos de Pediatría para facerlles un Belén para ambientarlle ós nenos, e non vas dicir que non. Pero despois dixeron de facelo mellor no hall do hospital e aí tivemos que amplialo máis. Houbo que facer todo. Figuras, edificios... Pero despois quedaban os nenos arriba sen nada e claro, outra semana de traballo para facerlles o de arriba todo novo. Estivemos traballando máis que cando foi do noso.

E esperan máis xente para o ano ou xa tocaron teito?

Sempre queremos que veña máis xente pero penso que xa tocamos teito. Todos os anos digo o mesmo, pero non creo que quede moita máis xente por velo. Oxalá. Nós encantados de recibila.