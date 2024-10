La obra para asfaltar 7,5 kilómetros de la N-640 en Caldas arrancará en primavera

La carretera N-640 a su paso por Caldas lucirá una imagen totalmente renovada a partir de la próxima primavera. Así se lo confirmó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, al alcalde de la localidad, Juan Manuel Rey, y al concejal Jacobo Pérez. “Será un investimento millonario que afectará a un tramo de 7,5 quilómetros, o que vén sendo todo o ámbito municipal”, apuntó el regidor socialista tras el encuentro. Se responderá así a una demanda de hace años, dado que el firme de la carretera se encuentra –en algunos puntos– en muy mal estado.



En el encuentro los caldenses se interesaron también por el estado de la cesión de la finca de Rabexe (en la parroquia de San Andrés). Un terreno público pegado a la actual Variante, de unas siete hectáreas de superficie, para el que el gobierno de Rey tiene “ambición para usalo para proxectos municipais”.

Como no podía ser de otra forma sobre la mesa del subdelegado también se abordó el asunto de la Variante, un proyecto muy ansiado para descongestionar el centro urbano caldense. “Comprometeuse a facer as xestións no Ministerio para ver se se superou a exposición ambiental”, explicó el regidor tras la reunión.



Precisamente sobre la Variante se ha manifestado el PP de Caldas. Los conservadores liderados por Fernando Pérez aseguran que el avance del estudio informativo del proyecto lleva “algunhas semanas oculto no Concello”. El PP habla abiertamente de que el estudio plantea sobre el terreno seis alternativas y dice que el gobierno de Rey las oculta “por temor á forte contestación social dalgunha das propostas”. De hecho dice el PP que no se contempla entre las alternativas el trazado propuesto de forma unánime por el Pleno de la Corporación. Pérez lamenta que “nos atopemos agora por sorpresa que hai un documento pechado que marca seis alternativas de trazado que non foron consultadas coa cidadanía e cos demais partidos e algunha das cales é enormemente gravosa para o noso municipio”. El PP le exige al gobierno local que actúe “con lealtade aos caldenses no canto de defender as propostas do Goberno de España”. Ponen el mapa con las seis variantes a disposición en su web (www.ppcaldas.es).

Reunión con empresarios

El alcalde también mantuvo una reunión con empresarios del área industrial de Veiga de Almorzar para comunicarles las gestiones que se han realizado ante la APLU (Axencia de Protección da Legalidade Urbanística) en respuesta a la demanda de los propios afectados. También los avances en conversaciones que hay con Zona Franca Vigo.