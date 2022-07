El Obradoiro de Emprego retiran plantas invasoras de A Carballeira

El alumnado del módulo de Forestal e Xardinería del Obradoiro Dual de Emprego “Os camiños do Camiño II” retiraron especies exóticas invasoras en la finca municipal de Segade y en la Carballeira de Caldas.



En este último conjunto, el más importante de Galicia y que está declarado como “Bien de Interérs Cultural”, se identificaron hasta 28 especies exóticas invasoras de un total de 172 presentes en este espacio protegido, según el inventario que están completando el bióligo Javier Rodríguez Trinidad y el especialista en Botánica Juan Carlos Pérez Moreno.



Estos expertos enseñaron al alumnado-trabajador a reconocer las plantas invasoras y el modo más adecuado para retirarlas y para facilitar la expansión de las plantas autóctonas propias de las carballeiras.



En este sentido, destacaron la importancia de los sotobosque y la necesidad de evitar las rozas indiscriminadas, que solamente favorecen la expansión de las plantas invasoras y la desaparición de las plantas autóctonas, destruyendo la protección que supone para el arbolado la cubierta vegetal que facilita el mantenimiento de la humedad, la descompactación del suelo, la fijación de nitrógeno y otros nutrientes y la presencia de polinizadores. “Sen vexetación redúcese drásticamente a biodiversidade do conxunto desta formación centenaria, declarado no Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia”, explican desde el Concello de Caldas.





Insectos necesarios





La docente del módulo e ingeniera agrícola Teresa Varela destaca que “coa eliminación de forma manual de tradescanthia flminensis, e co posterior secado debaixo de pranchas de plástico negro para o seu rebrote, conseguimos a recuperación e dominancia en varias zonas de Segade de especies autóctonas que estaban prácticamente desaparecidas e que axuda a unha maior proliferación de insectos polinizadores moi necesarias para os frutais e a viña”.



También fueron retirados ejemplares de robinias, acacias, canas, phytolaca americana, crocosmia e ipomea índica, entre otras. La directora del Obradioro, Dolores Pérez, destacó la ”importancia desta formación especializada para complementar os coñecementos recibidos nos certificados de profesionalidade de Forestal e Xardiñería”. l