La oficina de turismo depende de unas licitaciones por alquiler de un bajo que aún no fueron solicitadas

Caldas de Reis continúa sin oficina de turismo y pendiente de la licitación para alquilar un bajo en el que ubicar el espacio temporal a partir del mes de junio.



El teniente de alcalde, Manuel Fariña, asegura que esta situación la viven también muchos otros municipios que, como Caldas, no cuentan con una oficina de turismo permanente, sino con un espacio temporal para dar cobertura en los meses de más afluencia turística en la zona.



Fariña parece apostar todo por este “plan A”, que depende al cien por cien de los vecinos que deben ofrecer locales en el entrono de la calle Real y explica que en el caso de no encontrar lugar, se verían obligados a recurrir de nuevo a la opción propuesta el pasado año, una instalación móvil que podrían retirar cuando menguara la actividad turística.



Lo que sí tienen claro es que la plazuela es el lugar adecuado, tal y como señalaron los datos en la temporada de 2024, y barajan la opción de abrir entre junio y julio, a pesar de no tener por el momento licitación para el alquiler del espacio de trabajo.



Fariña también explicó las complicaciones que enfrenta el gobierno local para lograr optar a esa oficina permanente. “O obxectivo é ter unha oficina de turismo todo o ano , pero para iso precisamos cambios na lexislación, porque necesitamos contratar persoal fixo e iso exixe a eliminación da tasa de reposición, flexibilización de normas fiscais para poder incrementar a masa salarial do concello”, y añade, “non é algo que poidamos facer de xeito tan automático”.



Aun así, apunta también que este es un “reto político que me marquei a comezos do mandato, pero ao que ainda non demos chegado”.