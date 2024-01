La oposición de Catoira tumba la municipalización de la escuela infantil

La polémica está servida en Catoira. La falta de una de las concejalas del gobierno de Xoán Castaño, ante “unha situación personal delicada”, dinamitó la que era una de las apuestas del ejecutivo catoirense con la conciliación familiar y los servicios municipales: la gestión directa de la escuela infantil municipal. Un proceso con el que se trataba de resolver “unha situación laboral acuciante”, según subrayó el portavoz del gobierno local, Raúl Gómez Pato.



Durante el debate de la propuesta de municipalización, el portavoz socialista y exalcalde, Alberto García, recordó que “non é suficiente a maioría do BNG” para aprovar dicha subrogación del servicio y adelantó que desde el PSOE no se iba a facilitar dicho proceso al “non ser competencia propia do Concello”. Asimismo, García echó en falta informes de la Xunta y Hacienda y recriminó que la intención de ampliar horarios por parte del equipo de gobierno podría poner en riesgo la financiación del ejecutivo autonómico. En esta línea, echó la culpa de la situación del servicio al actual regidor: “é o principal responsable do problema”.



Por su parte, Castaño, ante el discurso de García, apeló a la “responsabilidade” del PP y recriminó a García que “poña por riba as diferencias ideolóxicas ao mantemento deste servizo fundamental” e hizo hincapié en que el coste de la guardería “vai a ser exactamente igual” que el actual.



Tras el debate, los presagios ante el clima de tensión se hicieron realidad y la propuesta se quedó con el único respaldo de los nacionalistas, la abstención del PSOE y la oposición del PP de Iván Caamaño, que guardó silencio durante la disertación de razones de los grupos políticos.



Un voto contrario de los populares que sentó como una jarra de agua fría al gobierno local. En este sentido, Castaño lamentó que Caamaño “superou todos os límites da irresponsabilidade” y reprochó al edil que “está poñendo en perigo a continuidade da escola infantil de Catoira”; es decir, continuó, “se mañá a empresa dá de baixa ás traballadoras este servizo non se vai a poder recuperar e os pais quedarían sen este servizo fundamental”. De la misma manera, el nacionalista reprochó al popular que anunciase “que xa case tiña conseguido que este servizo pasase a ser asumido pola Xunta” y que “hoxe vote en contra”. Si Catoira carece de la guardería, añadió, “será única e exclusivamente responsabilidade de Caamaño”.



Sobre la posición de García, el alcalde se limitó a decir que ya no tiene “nada que opinar, xa o dixo claramente o pobo de Catoira”. Unas sensaciones negativas de un Pleno donde quedó clara la brecha profunda entre el gobierno y la oposición: “o que máis me doe é que se aproveitaran de que unha compañeira está pasando por un momento delicado” para que estas medidas no se lleven a cabo, lamentó Castaño.



Luz verde a la ordenanza de subvenciones municipales

Tras el batacazo inicial, el gobierno sí pudo sacar adelante, con el voto de desempate del alcalde, la ordenanza municipal de subvenciones, para la que era suficiente con una mayoría simple. El objetivo de estas nuevas bases, expuso el ejecutivo, es garantizar que la ciudadanía acceda en igualdad de condiciones a las prestaciones locales “cunhas bases claras, obxectivas e públicas” y se dejen de lado las subvenciones “a dedo” y dadas “discrepcionalmente”.



La oposición se mantuvo también en contra de esta propuesta. Caamaño volvió a guardar silencio y García reprochó al equipo de gobierno que con esta ordenanza “poñenllo máis difícil aos clubes” y que estas normas “están pensadas para concellos de máis de 25.000 habitantes”.

Adhesión a Mar de Santiago

Sin embargo, la no municipalización de la guardería no sería el único varapalo que se llevaría ayer el BNG de Catoira. El último punto del día sería el acuerdo plenario para oficializar la adhesión del Concello al geodestino Mar de Santiago, en el que ya figura como miembro fundador. Según explicó el regidor, se trataría de un proceso fundamental para “non poñer en perigo o convenio para 2024” que destina fondos al municipio. Un acuerdo que tendrá que esperar a la siguiente sesión, ya que PSOE y PP rechazaron, otra vez de forma conjunta, la urgencia.