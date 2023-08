Organizan una ruta guiada por la orilla del Ulla que transcurrirá por Catoira y Valga

La Asociación Cultural Os Penoucos y obaixoulla.gal organizan este domingo un paseo guiado por la orilla del río Ulla de Catoira y Valga. Una ruta, guiada por Cristina Conde Escaloni, que arrancará en el Cacto (Centro de Activación Cultural Torres de Oeste), a las 10 horas.

La actividad, de dificultad media y de una duración de 2 a 3 horas, recorrerá parte de la Ruta do Pai Samiento, que pasa por el Cruceiro da Punta Telleira y las telleiras de As Rañas, Roeiro y Padín. Posteriormente se subirá el Monte da Cabreira, tanto para ver sus vistas como para descubrir sus grabados y los restos de los molinos de viento, desde donde se descenderá hasta el Monte das Mámoas, para finalizar en las Torreos do Oeste, para presenciar sus petroglifos y alquerques.