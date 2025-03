El plan de extensión de fibra óptica ya llega a varios lugares de escasa cobertura en Moraña

El municipio de Moraña está siendo objeto de un plan de extensión de fibra óptica a lugares de escasa cobertura para seguir avanzando en el reto de superación de la brecha digital. Dicho plan lo desarrolla el Concello con la colaboración de una empresa del sector de las telecomunicaciones para dotar a los vecinos de conexión rápida a Internet.

El alcalde, Sito Gómez, valora positivamente esta iniciativa por ser ‘‘beneficiosa para os veciños’’, puesto que la empresa únicamente cobra mensualmente por la conexión a Internet y la instalación es gratuíta. Esta medida ya se constata en el lugar de Querguizo, en la parroquia de Laxe y, próximamente, llegará a A Bouza, en Rebón. Desde el ejecutivo local sostienen que posibilita, por tanto, corregir la ausencia de conexión ultrarrápida a Internet en las aldeas que, por sus condiciones geográficas y orográficas, son de difícil cobertura y donde otras firmas no subministran la fibra óptica.

A este respecto, el mandatario local declara que ‘‘permite levar servizos de primeira calidade ao noso rural, que é algo prioritario para o noso goberno e, ademais, corrixe as eivas nas que incurren as firmas multinacionais nesta materia’’. Los demás lugares interesados en acceder a esta prestación pueden contactar con el Concello.