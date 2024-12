El Pleno ratifica la renuncia de Rey y Caldas nombrará a Jacobo Pérez alcalde el próximo lunes

El Pleno de Caldas materializó esta mañana la renuncia de Juan Manuel Rey. Un capítulo histórico en la política municipal tras 18 años como alcalde. Su sustituto, el edil socialista Jacobo Pérez Gulín recibirá el bastón de mando en otra sesión prevista para el próximo lunes, 30 de diciembre. Con un Salón de Plenos lleno hasta la bandera, Rey agradeció el cariño recibido por parte de los vecinos, “moito máis do que pensaba e que xamais soñei”, y reivindicó el legado que deja a su marcha tras un último mes “brillante” en el que quedan atadas inversiones millonarias para el Concello, como el nuevo centro de salud, la mejora de la Carballeira y el Xardín o la ampliación del Pousadoiro.



Una despedida que, señaló, esperaba que fue “máis escasa” si pudiera “pedir algo aos Reis Magos”, pero que le hizo sentir “moi satisfeito” al dejar el cargo en un momento de bonanza para el Concello: “Fuiste el Toni Kroos de la política”, le dijo un vecino en relación al exfutbolista del Real Madrid. No obstante, después de 30 años en la política local, indicó Rey, “cómpre dar un paso atrás e dicir que foi un soño cumprido, moitas grazas a todos e ata outra”, de despidió.

El Pleno despidió a Rey con aplausos | Gonzalo Salgado



Continuidad en el bipartito

Así, con la marcha del histórico alcalde socialista a medio mandato, el Concello abre una nueva etapa. El teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Fariña, será regidor en funciones hasta el Pleno de este lunes, cuando se espera el nombramiento de Jacobo Pérez. En cualquier caso, Fariña despejó posibles dudas y garantizó la continuidad del gobierno de coalición: “A Alcaldía corresponde ao Partido Socialista”, zanjó el nacionalista, que explicó que “o acordo de goberno non é entre personas, senón entre dúas forzas políticas serias como son o BNG e o PSOE”. Así, mostró su compromiso para apoyar la propuesta que los socialistas den para la Alcaldía y dar continuidad al “mellor mandato da historia de Caldas, caracterizado por inversións moi importantes e proxectos moi ambiciosos”. En cuanto a la despedida de Rey, Fariña no se mostró sorprendido y señaló que “un cambio no medio do mandato era algo previsible”.



Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Fernando Pérez, deseó suerte “no persoal” a Rey, aunque se volvió a mostrar muy crítico con su gestión al frente del Concello, así como denunció que no se permitieran intervenciones en el Pleno. “Esperemos que esta forma de entender a política se vaia con Juan Manuel Rey”, señaló Pérez con relación a la confrontación y pidió a su sucesor que fomente el diálogo y el consenso.