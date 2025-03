El PP acusa a Castaño de “lanzar falsidades” contra ellos en vez de “cumprir coa sentenza da pirotecnia”

El PP de Catoira acusa al alcalde, Xoán Castaño, de “perder o tempo lanzando falsidades contra os nosos edís antes de cumprir coa sentenza da pirotecnia”. La portavoz de la formación, Estefanía Frieiro, apunta sobre el gobierno nacionalista que “se teñen que elixir entre mentir sobre o PP ou derrubar esta instalación sempre van escoller a primeira opción porque non teñen vergoña ningunha en retorcer a realidade pola súa xenreira e impotencia electoral que teñen en toda Galicia por sufrir derrota tras derrota”. El PP vikingo lamenta que “se falsee abertamente a posición do PP” sobre la pirotecnia y dice que en todo momento –ya desde que Iván Caamaño lideraba la formación– “dixemos que todo quedaba en mans da xustiza e os tribunais falaron con claridade dicindo que a pirotecnia é ilegal, polo que o Concello ten que poñerse a cumprir e non enlear”. Dicen los conservadores que les advirtieron a los afectados “que van ter que agardar bastante tempo ata que se retire esa instalación, porque o alcalde realmente non quere tirala, quere tela en pé para mentir sobre o PP co único obxectivo de obter rédito electoral con argumentos falsos”. Consideran los populares “surrealista” que Castaño los acuse de apoyar la pirotecnia.