El PP advierte del excesivo precio de las parcelas en A Ran y alerta de que disuade a las empresas

El PP de Cuntis critica los precios por metro cuadrado que se barajan para las parcelas en la ampliación del polígono empresarial de A Ran y advierte que será un punto que disuadirá a las empresas de instalarse en la localidad. Los conservadores liderados por Isabel Couselo señalan que los precios se han duplicado, pasando de los 45 euros por metro cuadrado de la previsión inicial a los 85 anunciados recientemente por el Concello. “Falan dunha contía fóra de mercado para un concello coma Cuntis que non ten unha vía de alta capacidade, que non ten enganche coa autoestrada a menos de 15 minutos e cuxa principal rede de comunicación é unha estrada nacional totalmente reventada. Ademáis isto agrávase, xa que hai outros concellos e outros parques empresariais donde se regalan os terreos”, declara la portavoz popular.



En esta línea Couselo acusa al alcalde, Manuel Campos, de “exercer de axente comercial da Zona Franca e do organismo estatal SEA para facer negocio e sacar cartos cun proxecto fundamental para o futuro de Cuntis”. La cuntiense alerta de los posibles “efectos perniciosos e inasumibles” para las arcas municipales de cumplirse lo recogido en el convenio entre el Concello y Zona Franca. Este recogía específicamente que habría una inversión de seis millones de euros y que esta cifra ahora se dispara y que “todo o sobrecuste tería que ser asumido polas arcas municipais”. Incide en que “ou se modificou o acordo sen informar do mesmo ou ao mellor o alcalde está metendo o barco nas pedras porque o prezo da ampliación da Ran vén de dispararse e non está nada claro quen vai pagar todo isto e, dende logo, o Concello non está para nada pola mala xestión e o abismo económico ao que nos leva o goberno local”. Reconoce tener serias dudas sobre cuál será la actuación final.