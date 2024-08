El PP de Caldas acusa al bipartito de “poñer en risco” la construcción del futuro centro de salud

El portavoz del Partido Popular de Caldas, Fernando Pérez, salió al paso de las críticas del gobierno local, recogidas por este diario, sobre la exigencia de la Consellería de Sanidade de contar con los terrenos de acceso antes de la firma del convenio para la cesión de la parcela del nuevo centro de salud. El edil popular acusa directamente al bipartito de “poñer en serio risco a construción” del futuro ambulatorio “pola súa ineficacia e desleixo para conseguir os terreos que faltan para completar a parcela, de case 3.000 metros cadrados, e que estarían orientados ao acceso a esta instalación médica”.



Así, Pérez atribuye al gobierno local toda la responsabilidad porque el convenio, aprobado por unanimidad del Pleno en enero, siga sin firmar: “leva medio ano sen ser capaz de completar a superficie necesaria para esta infraestrutura sanitaria e aínda non comezou co plan de urbanización, que en principio está anunciado para setembro, pero do que temos moitas dúbidas visto o seu paseniño ritmo de traballo”, denuncia.



“O Sergas non pode completar o proceso de sinatura, validación e aprobación do convenio se non se cumpren todas as condicións recollidas no mesmo e, parece de sentido común, que a consecución dos terreos necesarios, que é competencia do Concello, é unha cuestión básica para poder comezar as obras”. Así lo subraya el portavoz popular, Fernando Pérez, que, si bien en el Pleno de enero se mostraba convencido de la inminente firma del borrador aprobado, acusa al ejecutivo municipal de “incompetencia” para poder llevar a cabo los trámites necesarios: “o Sergas quere facer o centro de saúde e o bipartito de Caldas non é quen de expropiar ou conseguir uns poucos de centos de metros cadrados. Esa é a realidade”, afirma.



Fernando Pérez concretó que, en todo caso, este proceso ya se demora desde hay más de cinco años, período en el que, recalca, el gobierno local mostró “a súa incapacidade” para conseguir alcanzar toda la superficie necesaria en el entorno de Santa María y durante el cual “se adicou exclusivamente a buscar e poñer excusas mentres outros concellos da provincia, de todas as cores políticas, avanzan a gran celeridade na renovación dos seus centros de saúde”, sentencia.



Respuesta al gobierno

El portavoz popular también acusó al segundo teniente de alcalde, Jacobo Pérez Gulín, de “mentir descaradamente” por comparar este caso con el de la remodelación integral del IES Aquis Celenis, que comenzarán el lunes con una inversión de 5 millones de euros, ya sostiene en el caso del instituto sí que hay un acceso, pese a que “o Concello siga sen facer os deberes para amplialo e dotalo de aparcamento”.



“O Concello fixo os deberes”

Por su parte, el alcalde, Juan Manuel Rey, también valoró la falta de consenso por el convenio en Radio Arosa, donde aseguró que “o Concello fixo os deberes con creces” y que se trata de un “tema político”. En este sentido, con tono de sorna, aseguró que si no fueran los accesos “sería un mosquito que pasou polo seu espazo aéreo” la excusa para no ejecutar la construcción del ambulatorio: “van enredar todo o mandato para non facelo”, concluyó.



En cualquier caso, Rey reiteró que el gobierno “cumpriu con todos os puntos” del borrador, aprobado en el Pleno y remitido por la propia Xunta. Asimismo, recordó que el portavoz popular —y en ese tiempo diputado autonómico— envió una petición expresa al Concello para que se firmase “antes das eleccións” y que, pese al visto bueno del ejecutivo, nunca llegó a producirse.