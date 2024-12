El PP de Caldas acusa a Rey de dejar un “legado de destrución” y de “enganar” a los vecinos

El PP de Caldas emitió un duro comunicado contra el alcalde saliente, Juan Manuel Rey, tras su anuncio de abandonar la política tras dieciocho años como regidor. Los populares consideran que su balance de gestión “péchase con moitas máis sombras que luces” y que deja “un legado de destrución contra todo aquel que discrepaba, de egocentrismo e presidencialismo, de relacións rotas, de pasos polos xulgados que salvaba máis por cuestións de forma que pola legalidade das súas actuacións, e decenas de proxectos sen executar”.



En esta línea, el portavoz popular, Fernando Pérez, considera que Rey y el PSOE local “levan enganando” a los vecinos durante los últimos cuatro años, en referencia a sus declaraciones de que ya había debido dejar el cargo en 2021, y cometieron un “fraude electoral” por presentarse como candidato en 2023 “cando non quería selo nin tiña ganas de atender á cidadanía”.



Así, el PP indica que Rey “tomoulle o pelo” a los caldenses y que “non deixou que se presentara como cabeza de lista o que, agora, vai se o seu substituto, o tenente de alcalde Jacobo Pérez, xa que Rey non o vía con capacidade nin co tirón suficiente para poder gañar as eleccións”, señala.



Concluye una “etapa negra”

En todo caso, desde el PP de Caldas estiman que finaliza una “etapa negra da historia democrática de Caldas, el vai a descansar, e nos vamos a gañar en paz”. Así, esperan que, con su marcha, finalice esta “terrible forma de entender a política”. Así, enumeraron que Juan Manuel Rey “cruzou todas as liñas vermellas con descalificacións personais, profesionais e familiares” con sus rivales políticos, “laminou a todos os seus tenentes de alcaldes, que nunca lle duraron máis dunha lexislatura polo seu presidencialismo, mantivo unhas relacións durísimas que ata o levaron a perder o derradeiro congreso do seu partido e destacou principalmente pola mentira nas súas actuacións, citando como derradeiro exemplo as revelacións do PP de que quería marchar e que el calificou no seu día de infundios maila que agora que marcha admite que eran certas. Nesta liña, tamén mentiu sobre o seu lugar de residencia, que hai moitos anos que é fóra de Caldas, e tamén que pagaba os impostos no noso concello, algo que tampouco é certo”, espetaron.



Finalmente, Pérez cargó contra la “confrontación brutal” con todas las administraciones gobernadas por el PP “aínda que iso prexudicara enormemente aos veciños e propiciara que Caldas leve dúas décadas de retraso e de tempo perdido”. Con ello, lamentó el reatraso en proyectos “fundamentais” como las Pozas da Tafona, el macropolígono industrial de Carracedo, la variante Oeste o los accesos y el terreno del futuro centro de salud.