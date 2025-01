El PP de Caldas se muestra escéptico con el mandato de Pérez y habla de “show socialista”

El portavoz municipal del PP de Caldas de Reis, Fernando Pérez, valoró la elección del nuevo alcalde, Jacobo Pérez Gulín, al que exigió que “se poña a xestionar de inmediato tras catro semanas de show socialista”. Pese a ello, el edil popular “vaille tender a man e colaborar ao máximo” con el regidor, aunque se muestra escéptico con su mandato: “Temos moitas dúbidas da capacidade de este novo goberno, porque é continuista en canto as persoas, e porque hai que lembrar que leva no goberno local moito tempo, polo que é corresponsable e cómplice da malísima xestión, especialmente dos 18 meses do actual mandato”.



En esta misma línea, el portavoz popular señaló que Pérez Gulín encabeza “un goberno feble e minoritario de partidos perdedores, polo que vai seguir sendo un refén do sectarismo do BNG”. Asimismo, lamentó que las áreas de los nacionalistas y los socialistas “funcionan como departamentos estancos no goberno, que é algo que lamentablemente apreciamos e sufrimos os veciños e que provocou situación surrealistas e enfrontamentos internos neste mandato”.



De igual modo, consideró que el nuevo alcalde autoenmienda a su predecesor y a su propio gobierno al sostener que “tentará recuperar a confianza dos veciños”, algo que entiende complejo “xa que este mandato está a ser esperpéntico”. Así, criticó que Pérez culpase de los constantes retrasos e incumplimientos a la lentitud de la burocracia y también que sostenga que la Alcaldía de Caldas non precisa una dedicación a tiempo completo, cuando el teniente de alcalde cuenta con dicha dedicación “e nada menos que cun salario de 50.000 euros”.