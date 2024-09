El PP de Catoira acusa al gobierno del BNG de llevar al Concello “ao abismo económico”

El Partido Popular de Catoira acusa al gobierno del BNG de llevar al Concello “ao abismo económico” cogiendo como referencia los datos de la Conta Xeral de 2023. Según los conservadores este documento refleja que se superó la regla de gasto y que esta se sitúa en un valor negativo de 379.558 euros. Los populares también advierten de que hay tres suplementos de crédito irregulares que, según ellos, no fueron tramitados según el procedimiento legal ni aprobados por el Pleno de la Corporación.



La portavoz del PP, Estefanía Frieiro, lamenta la situación al entender que el balance del pasado ejercicio “non ten un só dato que saia positivo”. Alerta de que “a situación económica de Catoira foi historicamente mala por culpa do PSOE, pero é que o BNG está a empeorala e iso que parecía difícil, porque na Conta Xeral do ano pasado non hai un só dato en positivo”.



Frieiro añade que todo este problema se ve agravado por los reparos en los gastos por parte de Intervención, así como por las “irregularidades nos suplementos de créditos”. Señala al exceso de horas extraordinarias del personal municipal “con 1.874 horas de máis ou a concesión de subvencións sen ningún tipo de procedemento regrado nin a xustificación correspondente”.



La edila popular le pide al alcalde que empiece por aplicar “unha política económica moderada de contención e sentidiño” y le reclama que deje de “incorrer en excesivo gasto público sen respectar as fases orzamentarias, que aborde os suplementos de crédito conforme a lei e que acometa unha planificación dos recursos humanos municipais para garantir a eficacia e eficiencia na prestación dos servizos públicos atendendo aos fondos económicos dispoñibles”. También pide la aprobación de un plan de contratación para este año.