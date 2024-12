El PP de Catoira cree “insuficiente” el arreglo del paseo fluvial al Muíño do Cura y exige una mejora integral

El Partido Popular de Catoira valoró como “insuficiente e insatisfactorio” la reposición y arreglo ejecutado en el paseo fluvial hasta el Muíño do Cura, por lo que exigió al gobierno local una mejora integral. La portavoz, Estefanía Frieiro, reveló que varias tablas de madera siguen en “pésimas condicións, con grandes buratos e desfacéndose”, y tilda de “inaudit”o que apenas se cambiaran algunas de ellas tras una inversión de 18.000 euros.

“O que fixeron e nada é practicamente o mesmo. Cando anunciaron esta actuación a comezos do mes de decembro estábamos expectantes porque críamos que, tras 18 meses de mandato, ían tomar dunha vez por todas en serio este necesario arranxo, pero como ser habitual co goberno do BNG hai moita publicidade e propaganda nos anuncios e pouca realidade nos feitos”, señaló Frieiro.