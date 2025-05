El PP de Catoira pide un plan de choque e iguala la gestión de Xoán Castaño a la de Alberto García: "Propia dos partidos de esquerdas"

El grupo municipal del PP de Catoira alerta de que “a mala situación económica do Concello segue completamente estancada”, con una deuda viva de 3,6 millones de euros y unos gastos anuales que “superaron en 535.000 euros aos ingresos” recaudados entre impuestos y transferencias.



En este sentido, los conservadores relevan que “o pasivo real do Concello sitúase claramente por riba dos 5 millóns de euros, posto que ao adebedado aos bancos hai que engadir 1.176.980 euros en facturas pendentes de pago no derradeiro trimestre do pasado ano e outras obras e servizos de exercicios anteriores que seguen sen abonarse”. Una situación “pouco alentadora”, según el grupo que lidera Estefanía Frieiro, que señala que los casi 3,7 millones del cierre de 2024 apenas se están rebajando en lo que va de año. “A este ritmo, a débeda bancaria que afoga ao noso Concello desde hai tempo tardará moitísimos anos en saldarse”.



Pero los conservadores inciden, además, en el “terrible desfase” de los dos años del gobierno nacionalista de Xoán Castaño, ya que 2024 “pechouse cunha recadación global de 3.342.000 euros, con apenas 3.000 euros máis pendentes de cobro, mentres que os gastos comprometidos disparáronse ata os 3.877.000 euros, segundo os datos oficiais facilitados”. Por ello, Frieiro señala que “esta xestión non ten nin pés nin cabeza, porque o goberno do BNG eleva a previsión de ingresos por riba dos 4 millóns, achega os gastos a esa cantidade e logo, como se recada 3,3 millóns, as débedas, como se foran poucas seguen aumentando”.



La portavoz popular reclama un plan de choque, iguala la gestión económica de Castaño a la de su antecesor, el socialista Alberto García. “Propia dos partidos de esquerda, que gastan en control”, dice la concejala del PP en Catoira.