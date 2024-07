El PP critica el plan de tráfico para la celebración de actividades durante la Romaría Vikinga

El Partido Popular (PP) de Catoira critica el plan de tráfico dispuesto por el concello para la celebración de actividades incluidas en la LXIV Romaría Vikinga. Los populares consideran “excesivas” las restricciones de aparcamiento y tráfico impuestas por el gobierno local y le reprochan que no plantearan una opción que causase menores molestias, tanto a los vecinos de la localidad, como a los establecimientos comerciales y de hostelería.



“Este plan de tráfico foi feito totalmente de costas á veciñanza de Catoira cunha absoluta desconsideración para o seu xeito de vivir”, indica la portavoz del PP Estefanía Frieiro, recalcando la importancia de la Romaría Vikinga para el municipio.

Programa de actividades



Este año, la programación de la LXIV Romaría Vikinga, fiesta declarada de Interese Turístico Internacional, incluye eventos que se celebrarán en el centro del municipio. Debido a esto, desde el Concello se presentó un plan de tráfico en el que se incluye el cierre de diferentes aparcamientos y calles.



Así, desde el PP consideran excesivo que, por ejemplo, la Praza Doutor Vázquez mantenga cerrado el aparcamiento durante tres días por la celebración de sesiones de VikingFilm.



Por otra parte, los populares también creen que la restricción de tránsito y estacionamiento durante seis días en la calle de la Estación, la Avenida da Ponte y Eloy Domínguez con motivo del Mercado Medieval, “van dificultar enormente que moitos veciños poidan deixar os coches nas súas propias prazas”



La portavoz de los populares insta al gobierno local a “traballar con dilixencia para causar as menores molestias e non ir pola vía fácil de pechar todo o centro do pobo a cal e canto durante demasiados días”.