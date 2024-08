El PP de Cuntis acusa al gobierno de "arruinar" el Concello con impagos que ascienden a 2,5 millones

La portavoz del PP de Cuntis, Isabel Couselo, vuelve a poner el grito en el cielo por la situación económica de las arcas municipales. La conservadora acusa al gobierno local de "arruinar ao concello" y de "sentenciar a Cuntis para moitos anos". Habla de que hay facturas retrasadas desde el año 2021 y que los impagos actuales ascienden a 2,5 millones de euros, la cifra más alta de la provincia.

Couselo recuerda que Cuntis está intervenido por el Gobierno estatal para el pago a proveedores y pregunta al ejecutivo de Manuel Campos que "se ten cartos e balances favorables non pagou as axudas a colectivos, clubes e asociacións correspondentes ao ano 2023". La conservadora habla de una "errática xestión económica" y considera contradictorio que el regidor socialista "se fachende irreal e ficticiamente de pechar a conta de 2023 con máis de 600.000 euros de superávit cando acaba de levar a pleno esta mesma semana dous recoñecementos extraxudiciais de crédito por 408.573 euros para abonar gastos dos anos 2021 e 2022".

Recuerda la portavoz popular que "levamos seis recoñecementos de crédito e 18 modificacións só nos sete primeiros meses do ano, porque a súa estratexia para tentar lavar a súa imaxe de mal xestor pasa por non pagar o que se debe e se contrata para que as licitacións saian favorables en base a gardar facturas no caixón e ilas sacando pouco a pouco, o que conduce a Cuntis ao abismo económico".

Critica que “coa súa propaganda económica mentirosa ten aos veciños indignados e engañados, cun forte malestar, porque parece que nos toma por tontos co único obxectivo de contar unha xestión eficiente que non é real. Porque a realidade é que a este pleno só chegan débedas e máis débedas e estes dous recoñecementos extraordinarios de crédito só son unha parte, porque o que van seguir chegando van ser máis débedas, algunhas por desgraza moito máis graves ca estas”.