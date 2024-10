El PP de Cuntis celebra que el Pleno rechazara el plan de ajuste y responsabiliza a Campos de la situación económica

La portavoz del PP de Cuntis, Isabel Couselo, valoró positivamente la oposición del Pleno al plan de ajuste económico, aprobación que era obligada después de que el Ministerio de Hacienda se hiciera cargo en junio del pago a proveedores. Así, Couselo celebró que los votos de los populares y la edil nacionalista tumbaran esta propuesta, que incluía una “suba estratosférica” de impuestos —especialmente el IBI y la “viñeta” de vehículos— y la formalización de un préstamo con el Fondo de Financiación a Entidades Locales. Una propuesta que para los populares se reduce a “tentar pagar as súas débedas de máis de 4 millóns de euros a costa dos petos dos veciños.”



“Sempre estaremos a carón da xente e consideramos inadmisible que o goberno socialista pretenda pagar os 2.867.740 euros de facturas impagadas e os 1.237.000 euros de débeda viva provocados polos seus oito anos de despilfarro e dilapidación trasladándolle a responsabilidade aos veciños que non teñen ningunha culpa desta situación. O que teñen que facer é poñerse a traballar e reducir gastos, moitos deles superfluos, de maneira drástica”, sentenció Couselo.



En esta misma línea, la edila popular asegura que, “tanto a maioría do Pleno como a práctica totalidade dos cuntienses, perderon por completo a confianza no alcalde, Manuel Campos, e no seu modo de xestión errática” y lo responsabiliza de la actuación situación.