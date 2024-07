O PP de Cuntis señala que o saldo das contas é irreal e denuncia unha débeda de 2,5 millóns de euros

O Partido Popular de Cuntis sinala que o saldo positivo das contas do concello que mostrou hai días o alcalde, Manuel Campos é “absolutamente irreal”. A voceira do partido, Isabel Couselo, indica que a cantidade de 688.926 euros, “da que presume o alcalde”, é, en realidade, un termo negativo.



Os populares salientan que a xestión do goberno local non é eficiente “senón máis ben ao contrario” xa que, sinalan, a cantidade que aumenta nas contas de Cuntis son únicamente as débedas e impagos. “É moi fácil ter un resultado positivo no balance económico dun concello, o único que hai que facer é o memo que en Cuntis, que consiste en no pagar case ningunha factura, porque así só hai ingresos e non hai gastos”, indicou Couselo.



Neste sentido, dende o PP de Cuntis denuncian que o goberno local non está a pagar o alumeado do municipio dende hai máis dun ano e que tampouco fai fronte a maior parte das facturas a proveedores ou ás axudas ás asociacións. En relación a isto, indican, o goberno de Cuntis “está inmerso nunha fuxida adiante que lle levou a duplicar a débeda ata superar os 2,5 millóns de euros”.



Isabel Couselo, como voceira dos populares, lamenta nas súas declaracións que o alcalde “lle minta aos veciños para tratar de quedar ben ante o elevado deterioro da súa xestión”. Ademais, lémbralle a Campos que o concello está intervido polo Estado. “Que sexa a propia Adminsitración Central a que realice os pagos pendentes a través da redución mensual das transferencias do PIE do Goberno de España, co conseguinte prexuízo para Cuntis”, sinalou Couselo.



O estado das contas do concello será un dos temas principais do próximo Pleno, que se celebrará o próximo xoves 1 de agosto.