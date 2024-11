El PP de Pontecesures respalda la adquisición del terreno de Valga pero lamenta “as formas”

El Partido Popular de Pontecesures se posicionó ayer, a través de un comunicado, sobre el expediente de adquisición de los terrenos pertenecientes al Concello de Valga emplazados en el centro de la villa mostrando su respaldo “sen fendas”, a que pasen a ser de propiedad municipal. En este sentido, el portavoz, Juan Manuel Vidal Seage, señala que se trata de un ejercicio de coherencia de la formación popular, ya que el anterior ejecutivo fue quien inició este expediente. En todo caso, los populares lamentaron que la alcaldesa, Maite Tocino, mantuviese paralizado el proceso “durante 17 meses”, “sen ningún motivo máis alá de tratar de borrar toda pegada do PP aínda que sexa co prexuízo para os veciños”, recrimina.



“Poderíamos estar máis preto de recuperar esta parcela no centro urbano se o actual goberno tivera retomado o procedemento que nós deixamos aberto, pero non sabemos por que non se abordou esta cuestión ata agora para corrixir o que é unha situación anómala e fóra de toda lóxica”, cuestionó Vidal Seage. El concejal del PP recordó que el anterior ejecutivo comenzó con el expediente y mantuvo negociaciones con Valga en las que se sopesaron diferentes opciones y también encargó una doble tasación del predio, reservando finalmente una partida de unos 150.000 euros.



Coste de la parcela

En esta línea, advirtió que la valoración de estos terrenos “é complexa polos compoñentes do caso” y pidió a la regidora, que ofreció 90.624 euros por los 1.200 metros cuadrados, que incremente la reserva de fondos más allá de un precio de 75 euros por metro cuadrado en previsión de eventuales incrementos de tasación o otras circunstancias que puedan hacer necesaria la inmediata disponibilidad de crédito.



“Hai que coidar cada euro público de Pontecesures co máximo celo porque son cartos de toda a veciñanza, pero se pretendemos resolver unha cuestión problemática, complexa e anómala que leva cen anos enquistada, hai que actuar con dilixencia e, sen dúbida, coa debida prudencia que require o asunto. Non se pode ir polas bravas, hai que apostar polo diálogo institucional e coidar as formas á hora de buscar o camiño máis curto e a solución máis beneficiosa e menos lesiva para ambas partes”, sentenció el portavoz popular.