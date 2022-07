Presentan la bandera original de la Liga de Amigos do Carme de Pontecesures

Pontecesures acogió hoy la presentación pública del acta fundacional de la Liga de Amigos do Carmen y la bandera original de esta efeméride. La subdirectora de Coordinación Administrativa de la Secretaría Xeral da Emigración, María Baleato, asistió al acto en el que estuvo el alcalde del municipio, Juan Manuel Vidal Seage y la Corporación municipal.

La Bandeira da Virxe do Carme fue donada por los descendientes gallegos de los originarios firmantes del acta fundacional de la Liga Amigos do Carmen y se encuentra expuesta en el salón de plenos del Concello de Pontecesures. Durante años esta bandera fue portada por los pescadores cesureños que aistían a la procesión el día de la Virxe do Mar.