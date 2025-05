El PSOE carga contra la Xunta por no recuperar la tercera unidad de Infantil del CEIP San Clemente

El PSdeG-PSOE de Caldas manifestó hoy públicamente su rechazo a la decisión de la Xunta de Galicia de no recuperar la tercera unidad de Educación Infantil en el CEIP Plurilingüe San Clemente para el curso 2025/26, “a pesar de existir xa once solicitudes de matrícula, suficientes para garantir o seu mantemento segundo as propias ratios do acordo asinado pola Consellería cos sindicatos”, lamentan los socialistas.



“Esta situación non é nova. Xa o pasado curso, a Xunta impuxo unilateralmente a supresión dunha unidade sen xustificación pedagóxica, sen diálogo coa comunidade educativa e mesmo recoñecendo que se tratara dun ‘erro’. En lugar de rectificar, optou por unha solución improvisada e insuficiente, asignando unha docente do Plan MEGA para un desdobre temporal que en ningún caso supoñía a recuperación real da unidade suprimida”, critican desde el PSOE. “Agora, con todas as condicións dadas para retomar o funcionamento ordinario do ciclo, a Consellería volve fallar ao seu compromiso”, consideran.



Afirman que “desde o primeiro momento”, el ejecutivo socialista caldense “traballou da man da ANPA, do equipo directivo do centro e das familias afectadas, elevando a súa voz ao Parlamento a través da deputada Paloma Castro e solicitando formalmente a restitución da unidade, cun traballo discreto pero constante que culminou na presentación dunha Proposición Non de Lei que reclama á Xunta que cumpra a súa palabra”, subrayan.



“Animamos á veciñanza a sumar apoios á campaña de recollida de sinaturas impulsada pola ANPA, e reiteramos o noso compromiso con unha educación pública de calidade, con recursos suficientes”, insisten desde el PSOE.