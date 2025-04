El PSOE pide a la Diputación que recupere el proyecto de la Vía Verde das Rías Baixas

Alcaldes, concejales y diputados socialistas de la provincia reivindicaron en un acto conjunto la recuperación del proyecto de la Vía Verde das Rías Baixas ideado en su día por el ejecutivo provincial de Carmela Silva. El PSOE defenderá una moción en el próximo pleno provincial para, precisamente, pedir la reactivación de esta iniciativa. Esta nueva Vía Verde uniría Pontevedra con Arcade y conectaría con O Salnés a través del trazado ya existente de la Vía Verde uniendo con los municipios de Portas y de Caldas.

Cabe recordar que la propuesta es la de crear 57 kilómetros de un trazado que convertiría, según el PSOE, a la provincia de Pontevedra en una referencia española y europea de las vías verdes. La reivindicación tuvo lugar en Vilaboa en un acto encabezado por el secretario xeral provincial, David Regades, y en el que estuvo el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez.

Regades reivindicó como "legado" el trabajo de Carmela Silva durante el anterior mandato en la Diputación "poñendo en servizo os case 10 quilómetros da Vía Verde do Salnés entre Vilagarcía, Caldas e Portas". Incidió en que fue una obra que la Diputación "tivo que realizar en solitario porque a Xunta negouse a cumprir un convenio que viña dunha década atrás". Según el PSOE el papel de la administración autonómica quedó "limitado a unha pequena e tardía actuación reparando unha ponte en Portas".

Proyecto "imprescindible"

Desde el PSOE consideran que la moción que defenderán en el próximo pleno es "imprescindible" y apuntan a que el actual presidente, Luis López, "está arrastrando os pés e dedícase a poñer todo tipo de excusas, m esmo pediendo financiamento ao Ministerio de Transportes, cando é evidente que esta actuación corresponde á Deputación".

Los socialistas critican que "o problema de López é que por primeira vez lle toca liderar algo" y añaden que "leva dous anos obsesionado con colgarse todas as medallas das actuacións herdadas do anterior goberno e repetindo sen cesar a palabra municipalismo como única bagaxe". Le recriminan que "agora hai que remangarse a convencer a Alfonso Rueda de que hai que apoiar esta obra, cousa que a Xunta do PP non fixo coas vías verdes do Salnés e de Compostela, simplemente porque son os proxectos que lideraron dúas deputacións socialistas".