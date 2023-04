El PSOE de Portas reclama al Concello que presente al PON2030 la humanización de la Praza da Rapeira

El PSOE de Portas reclama al Concello que presenta a la nueva convocatoria del plan PON2030 de la Diputación la humanización de la Praza da Rapeira, punto neurálgico del municipio que aglutina en pocos metros la Casa Consistorial, el campo de fútbol, el pabellón, el centro de salud y el colegio. En este sentido, el candidato socialista, Manuel Flores, afirma que el municipio "non pode seguir perdendo o tren do progreso no que xa están moitos dos concellos da nosa provincia pola indolencia deste alcalde, que pertence a outro tempo", añade.





El alcaldable de la formación lamenta que "xa vamos tarde", ya que la actual convocatoria ya está habilitada para la recepción de solicitudes hasta finales de abril, por lo que sostiene que "hai que reaccionar de inmediato". Asimismo, Flores explica que Portas, de acuerdo con las bases, puede presentar un proyecto de 300.000 euros y que será la próxima Corporación municipal, tras las elecciones del 28 de mayo, la que tiene que gestionar la licitación y ejecución del mismo.