El PSOE de Valga acusa al Concello de utilizar el Plan de Igualdade como “un lavado de cara”

El grupo municipal del PSOE de Valga manifestó “a falta de vontade política e o absoluta inacción do goberno do Partido Popular en materia de igualdade”. El responsable de Igualdade del grupo socialista, Javier Carballo, y la portavoz municipal María Ferreirós calificaron de un “uso torticeiro das políticas de igualdade para dicir que fan en lugar de aprobar medidas reais que melloren a vida das mulleres valguesas”.

En este sentido señalaron que el Plan de Igualdade llevaba caducado desde 2021. “Agora presentan o V Plan que non é outra cousa que un breve resumo do anterior, un intento de lavado de cara na semana do 8-M, sen análise previa, sen estudio pormenorizado, e nin sequera se inclúe o número de mulleres vítimas de violencia machista ou asasinadas, cando en Valga no 2019 se cometeron catro feminicidios”.



Respecto al nuevo Plan, cuestionan propuestas “que darían risa senón faláramos dun tema tan trascendental, como desenvolver accións para difundir principios igualitarios cando acaban de aprobar a constitución do xurado do Premio Ferro Couselo composto en exclusiva por homes, desprezando a nosa proposta de incluír a mulleres”.

Finalmente, Ferreirós y Carballo proponen al gobierno de Valga que, “amais de cumprir os propios obxectivos do Plan incorporen propostas para unha política real de igualdade como a elaboración dun regulamento de actuación que obrigue á paridade en todos os órganos, xurados, mesas e accións do Concello; crear o Consello Municipal da Muller; ampliar a xornada laboral do CIM que, amais, está mancomunado e dá servizo a Pontecesures e Moraña; que se inclúan cláusulas de igualdade nos pregos de condicións para a contratación co Concello; e que se transformen as casas dos profesores en estado de abandono e outros inmobles do Concello para a creación de Casas de Acollida para vítimas da violencia machista”.