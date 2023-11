El PSOE de Valga advierte sobre la "mala" situación económica del Concello tras un préstamo de 650.000 euros

El PSOE de Valga advierte mediante un comunicado sobre la “mala” situación económica del Concello, después de que el ejecutivo solicitase una póliza de crédito de 650.000 euros a una entidad financiera. De hecho, los socialistas indican que “a falta de liquidez” de las arcas municipales “é moi preocupante” hasta el punto de que el profesorado de la Escola Municipal de Música no cobra sus respectivas nóminas desde el mes de septiembre. En este sentido, la portavoz del grupo municipal, María Ferreirós, explica que el Ayuntamiento no efectúa desde agosto el pago mensual correspondiente a la empresa concesionaria de la gestión del centro formativo musical, que asciende a 12.666 euros al mes.



Asimismo, la formación añade que este presunto problema de liquidez afecta también al pago de otros proveedores de servicios, como la escuela infantil, SOGAMA, el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), el alumbrado y edificios públicos o los préstamos pendientes de la Diputación, entre otros. Por ello, desde el grupo socialista subrayan que solicitarán por registro una relación de los pendientes de pago a proveedores fuera de la fecha establecida por la ley para analizar y, si es el caso, “solicitar as explicacións do goberno nun pleno extraordinario”.



De igual modo, para Ferreirós “non é nada novo que o goberno oculte a grave situación económica do noso Concello”, pero hace hincapié en la gravedad de la situación actual de las arcas municipales, “que se agrava cada ano”: “a proba disto é que na metade deste mes o Concello volve a solicitar a unha entidade financeira un préstamo de 650.000 euros, e os informes de intervención da conta xeral xa advertían do incumprimento do prazo legal de pago a provedores”, concluye la concejala socialista.