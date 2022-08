Retiran la cuidadora a una niña con un 86 % de discapacidad del CPI de Moraña

La vida escolar de la pequeña Martina a partir del mes de septiembre es toda una incógnita. Esta niña de Moraña con un 86 % de discapacidad no contará en este curso académico con la cuidadora que la ayudaba a absolutamente todo desde que se montaba en el autobús camino del CPI Santa Lucía hasta que regresaba a su casa. Según relata la madre de la pequeña de ocho años, Sofía Silva Montáns, en el centro había hasta ahora tres cuidadores que se encargaban de atender a los niños con necesidades especiales.





Uno de ellos con atención exclusiva para Martina. “Cando entrou no centro tiña un 72 % de discapacidade e agora ten un 86 %. A nena non come soa, usa cueiros, anda, pero golpea todo e non fala. Ten unha dependencia do grao 3 e que necesita unha coidadora para ela é algo evidente”, manifiesta la madre.





Hace unas semanas la directora del centro educativo morañés le comunicó a Sofía Silva que “o inspector de Educación lle dixera que o cole se ía quedar tan só con dous coidadores e que prescindían concretamente da que se encargaba habitualmente de Martina”. La decisión se adopta –a priori– por el hecho de que una de esas niñas con necesidades especiales se va del colegio y “dende Educación consideran que dous coidadores son suficientes, algo co que non estou dacordo porque Martina necesita un só para ela e iso implicaría non atender ben ao resto dos rapaces que teñen necesidades especiais”.





Ante la comunicación realizada por la responsable del centro educativo Sofía Silva solicitó a través del CPI Santa Lucía una nueva valoración del equipo específico para solicitar los tres cuidadores que ya había. Sin embargo “esa solicitude que a directora me asegurou que enviara no mes de xuño non lle consta a Inspección de Educación, polo que hai versións contraditorias”.





Ahora estos días a la cuidadora que se ocupaba de Martina ya se le comunicó que no seguirá en Moraña. “Non me deron oportunidade de replicar a decisión e estando o cole cerrado en agosto non sei como vai quedar a situación de Martina de cara ao próximo curso”. De ahí que esta madre de Moraña haya iniciado una campaña de recogida de firmas para que desde la Consellería de Educación reconsideren el mantener a la tercera cuidadora en el colegio Santa Lucía para poder atender debidamente a los niños con necesidades especiales. Las hojas pueden encontrarse en Moraña y también en otros ayuntamientos aledaños.