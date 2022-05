Rigoberta Bandini y las Tanxungueiras comparten pódium en el Festivalga, con 31 participantes

El Auditorio Municipal de Valga se llenó ayer de banderas de todos los países con un festival que nada tiene que envidiar al que se celebrará hoy en Turín. Sobre todo por el éxito de participación, batiendo récord con 31 vídeos imitando actuaciones eurovisivas.





La gala que se celebró ayer contó con actuaciones en directo a cargo del Centro Rural Agrupado. La escuela de Campaña interpretó “Antes muerta que sencilla”, mientras que los de Chenlo representaron “Canta y sé feliz” y los de Ferreirós imitaron a la gallega Lucía Pérez con “Que me quiten lo bailao”. También se subieron al escenario los de Forno, para poner en escena “Wild dances”; los de Vilarello, con “Toy” y los de Xanza, que pusieron el broche de oro con la representación de “Pirates of the sea”.





En cuanto al pódium de ganadores, hubo para todos los gustos. En infantil individual ganaron Mauro Agrasar y Noel Jamardo con “Ay, Mamá” y “Bailar Pegados”. El tema de Rigoberta Bandini repite en los dos puestos de la categoría de familias, a cargo de Zeltia Romero y Martiño Pardal. En cuanto al grupo infantil, Nosa Señora do Faro, de Ponteceso, se hizo con el primer premio a golpe de “Terra”; mientras que Lía Rodríguez ganó en Xuvenil con “Chiqui, Chiqui”; en Docente hubo premios para la Escola Infantil de Valga con “Antes muerta que sencilla” y para el CRA de Rianxo con “Europe’s living a celebration” y el CODI de Valga recibió una mecnión especial por representar “Quien maneja mi barca”.