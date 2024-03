El Sergas cubre el tercer cupo de médico de familia y la plaza fija de pediatría en Cuntis

El gerente del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, responde a las críticas emitidas por el BNG de Cuntis sobre la falta de facultativos en el centro de salud de la localidad.



José Flores recuerda a los nacionalistas que en la reunión con los grupos políticos del municipio se comprometió a “tratar de cubrir a baixa dunha facultativa polas tardes con médicos de outros centros sempre que esos médicos esteñan disponibles, como facemos a diario con cal queira centro de área sanitaria”.



En este sentido, apunta “decir que non ocurriu nada de eso non é certo” ya que, explica, “é verdade que non cubrimos todos os días que nos gustaría cubrir, pero os dous médicos da familia que temos máis estas cinco tardes do terceiro médico dan esa garantía de cubrir todas as ausencias no centro de saúde, evidentemente lamentando que non teñamos ese terceiro cupo cuberto de forma uniforme todos os días”.



Asimismo, señala que la titular del tercer cupo “xa está incorporada”, aunque en estos momentos está de vacaciones y se prevé su incorporación para el próximo mes, “podendo poder disfrutar dos tres médicos”.

Incorporación de pediatras

En cuanto a la plaza de pediatría, el gerente recuerda que este lunes se publicó en el DOG la resolución de las plazas de la OPE de Méritos de las pediatras de Atención Primaria, que este martes fueron bienvenidas en un acto en el Hospital de Montecelo y de las cuales una de las pediatras va a ser titular de la plaza fija en los centros de salud de Cuntis y Moraña.



También se cubrirán otras seis plazas de pediatra de Atención Primaria en los centros de salud del área sanitaria: Dos en el Concello de Sanxenxo, una para los centros de A Lama-Cerdedo/Cotobade-Ponte Caldelas, otra para los municipios de A Illa y Ribadumia, una para el centro de salud de San Roque en Vilagarcía y otra plaza para O Grove.



“O primeiro interesado en que área sanitaria este perfectamente cuberta son eu, como non pode ser de outra maneira”, aseguró José Flores.