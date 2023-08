El TSXG deniega paralizar las obras del parque eólico del Monte Acibal

La sección tercera de la Sala de Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) denegó la solicitud de medidas cautelarísimas presentada por Ecoloxistas en Acción para paralizar las obras del parque eólico de Monte Acibal, promovido por la empresa Norvento.

La asociación ecologista expuso cuatro motivos para solicitar dicha suspensión de las obras: La afectación grave al humedal Brañas do Amil, al curro de Amil y a descubrimientos arqueológicos de gran importancia cultural, así como graves irregularidades en la tramitación del expediente. Ante lo expuesto, el Tribunal consideró que la situación planteada no es de especial urgencia para poder adoptar esta medida cautelarísima. Asimismo, los magistrados indican que la asociación no justifica por qué no se pudo solicitar antes la medida (si bien las obras ya llevan tiempo en ejecución), ni cuál sería la inminencia de los daños en el medio natural que justifiquen prescindir de la tramitación ordinaria. Recuerdan además que de los informes periciales se desprende que la asociación recurrente conocía las obras desde, al menos, el mes de abril de este año.



Por los motivos expuestos, el Tribunal entiende que no concurren los motivos de especial urgencia que exige la ley para habilitar el mes de agosto y que justifiquen la medida de suspensión solicitada sin dar audiencia al resto de interesados. De esta forma, el TSXG confirma que el procedimiento se seguirá por los trámites ordinarios.