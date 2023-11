La Xunta pone en valor el avance en la gestión de las reservas del Hotel Sena de Caldas

El delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó esta mañana el Hotel Sena de Caldas, que recibió una ayuda de 12.000 euros para digitalizar sus procesos. El establecimiento utilizó la subvención para instalar programas informáticos, con el objetivo de automatizar los trabajos de gestión de reservas y organizar los servicios que oferta.



En este sentido, los responsables del local hotelero señalaron el “enorme avance” que supone esta nueva forma de trabajar, que permite una mayor coordinación entre todos los involucrados en el servicio. Además, Reguera quiso poner en valor la importancia de estas ayudas que en muchos casos son “o empuxón que precisan os empresarios para actualizar os seus métodos de traballo” y explicó que “é comprensible que moitas empresas se mostran reticentes a modificar as rutinas coas que levan traballando toda a vida, por iso son importantes estas actuacións autonómicas, porque unha vez proban as facilidades que brindan as novas tecnoloxías, danse conta de que actualizarse é un cambio a mellor”.



Estas ayudas beneficiaron a un total de 95 establecimientos en la provincia y cuentan con una inversión total de 1,5 millones de euros por parte del gobierno autonómico.