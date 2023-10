La abundancia de mejilla pone sobre la mesa la posibilidad de adelantar la campaña

La abundancia de mejilla adecuada para su recolección en la costa gallega abre la posibilidad de que se adelante la campaña de extracción para el sector bateeiro. Así lo señaló el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, en su visita al Centro de Investigacións Mariñas de Vilanova. El responsable autonómico apuntó que es una decisión que está sobre la mesa y para la que –en todo caso– deben tenerse en cuenta los datos científicos.



El director del CIMA, Carlos Gabín, manifestó que el control de más de 600 puntos de mostraje realizado por su equipo y el de la Fundación Cetmar permitió concretar que existe cría abundante, con áreas en las que incluso hay una cobertura de la roca que alcanza el 80 o 90 %. Gabín reconoció que los datos del Intecmar y de la Universidade de Vigo permitieron constatar una actividad reproductora continua en lo que va de año y que podría estar motivada por el propio clima.



Según la Consellería do Mar los bateeiros también apreciaron mayores desoves y ahora presencia de cría en las rocas, lo que lleva a su demanda de que se adelante la recolección.



Villares reconoció que “é o que estamos a valorar, falando co sector e cos expertos do CIMA e outros organismos científicos para fundamentar, en base a todos os datos que hai, as decisións a tomar”. El titular del departamento autonómico también quiso trasmitir que “tanto a administración como o sector estamos do mesmo lado” e insistió en el diálogo como herramientas clave para conseguir un Plan da Mexilla “que sexa consensuado entre todos e baseado en datos técnicos que se poidan medir”. Consciente el responsable político de la crispación vivida en las dos últimas campañas entre bateeiros y percebeiros con movilizaciones y protestas en ambos lados.