Adiós a Armería Barreiro, el templo de la caza y de la pesca en Vilagarcía

Abrió hace casi 40 años y era un negocio al que acudían cazadores y pescadores no solo de Vilagarcía, sino de distintos puntos de la comarca de O Salnés y de Ulla-Umia y –sobre todo– de los municipios de O Barbanza. Armería Barreiro cerrará sus puertas en los próximos días poniendo fin a un negocio fundamentalmente familiar y que –en primera instancia– abrió Juan Antonio Barreiro padre y que en los últimos años dirigía su hijo, exactamente con el mismo nombre. Es él el que explica que es la decadencia de la caza lo que les ha llevado a la decisión de echar el cerrojo de un comercio emblemático de la avenida Rodrigo de Mendoza. “O negocio abreuno meu pai. A caza nos últimos anos foi moi a menos e iso notouse moito”, declara.



De hecho la Armería Barreiro fue la primera de estas características que abrió en Vilagarcía. “No seu día xa era a única que ofrecía produtos para cazadores. Por iso viña moita xente doutros puntos e non só de Vilagarcía”, incide Barreiro. En lo que queda en el comercio –ahora en liquidación– pueden verse no solo armas, sino también la indumentaria habitual que los cazadores utilizan para ir al monte. En esta última también afectó el comercio electrónico. “As armas non, non se poden mercar por internet, pero a roupa si”, manifiesta el hijo. Lo cierto es que en los últimos tiempos el número de licencias de caza ha ido a menos, de ahí que cabe esperar que también es menor la clientela potencial que pueden tener este tipo de negocios. En cuestión de pesca “tamén vendiamos, pero máis relacionado coa caza porque eramos os únicos”. Ahora, reconoce, no queda “máis que buscarse a vida”.



Así pues Vilagarcía se queda sin una de las tiendas de caza de referencia, aunque todavía conserva aquellas dedicadas a los productos de pesca, una actividad que –aunque también va a menos– todavía sigue teniendo sus seguidores fieles en la Ría de Arousa.



Con el cierre definitivo de este negocio familiar se cierra una ventana del comercio local que alumbraba al barrio de As Carolinas desde hace décadas y que era muy conocido en la capital arousana.