Agentes de paisano vigilarán que los dueños de perros recojan las cacas

Vilagarcía ha decidido apostar por una campaña muy vistosa e irreverente para frenar lo que es un problema evidente desde hace años: el abandono de las cacas de los perros por parte de sus dueños en cualquier punto del municipio. Y es que en la capital arousana hay censados un total de 9.237 perros que –según los cálculos realizados desde Ravella– producen alrededor de 340 toneladas de excrementos al año. “Hai xente que leva anos recollendo as cacas e limpando o pis das súas mascotas e outra que non o fixo nunca”, explicaban ayer en la presentación de la campaña. De ahí que desde el Concello –que no es la primera vez que activa una campaña de estas característica aunque sin los resultados esperados– hayan decidido actuar a lo grande.





La campaña tiene como elemento más visible una gran caca gigante hinchable que ayer por la mañana –y también el próximo sábado– podrá verse en la Praza de Galicia. Después rotará por parques y jardines de diferentes puntos de la capital arousana. También lo hará un stand en el que se repartirán hasta 1.750 kits compuestos por un dispensador de bolsas para las heces y una botella para limpiar la orina. A mayores también hay folletos informativos sobre la campaña de divulgación con el objetivo de llegar de forma masiva a todos los propietarios de perros de la ciudad. “Somos conscientes de que a campaña vai ser polémica, pero é importante concienciar”, manifestó la concejala Tania García.





El lema de la campaña “Á caca, bolsacaca e ao pis, flisflís” llega también a diferentes marquesinas de autobús acompañado de un código qr en el que podrá descargarse el folleto que se está repartiendo.





Como complemento a todo esto en la Praza de Galicia hay activa una exposición muy particular y llamativa cuyo perro protagonista es el de San Roque. La muestra enseña los testimonios de varios perros “que levan unha franxa negra para salvagardar a súa intimidade” que “se avergoñan de que os seus donos deixen as cacas tiradas na rúa”.





La exposición será el telón de fondo de los talleres dirigidos a los más pequeños de la casa programados para el sábado a las doce de la mañana en colaboración con la Protectora de Animales. Los participantes pintarán a sus mascotas en su espacio favorito y los dibujos se expondrán justo a continuación.





La edila de Benestar Animal, Matilde Laya, señaló además que dos agentes de la Policía Local vestidos de paisano recorrerán diferentes puntos de la ciudad para pillar a los propietarios de los perros que no recogan las heces “in fraganti”. Cabe recordar que, según la legislación vigente, estos pueden enfrentarse a multas de entre 100 y 500 euros.





La campaña, firmada por Cristina Durán, tiene un coste para las arcas municipales de 18.000 euros.





La problemática que existe en Vilagarcía con el tema de la recogida de las heces de los perros viene de lejos y son muchos los vecinos que llevan tiempo quejándose de la falta de limpieza en las calles por este motivo.