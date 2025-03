El albergue de Carril ya forma parte de la Rede Pública del Xacobeo

El alcalde sacó pecho por haber puesto a disposición de la Xunta unas instalaciones que, destacó, “poden estar no podio dos albergues con mellores vistas de Galicia”. Varela agradeció a Merelles que fue desde que él tomó posesión como director de la Axencia de Turismo de Galicia cuando se desbloqueó la colaboración entre las dos administraciones para poder poner en funcionamiento el servicio. “Demostramos ser un Concello colaborador, como xa fixemos cedendo os terreos para a construción do centro de saúde, para a Escola Infantil de Vilaxoán e agora para o albergue”, manifestó el primer edil. Recordó que está ubicado en la zona “donde está o camiño primixenio, sen este non existirían os outros, dado que foi a orixe de todos eles”. Varela manifestó que “somos a oitava cidade de Galicia con maior número de visitantes e somos un exemplo de desestacionalización do turismo, algo que todos os concellos queren e que non todos consiguen”.

Una vez que se ponga en funcionamiento se verá el tirón que tiene el turismo náutico para el peregrinaje en esta ruta y el retorno que deja en la localidad arousana.